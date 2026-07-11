Argentina-Suiza: Messi asistió y Mac Allister marcó el primer gol en Kansas City

La Albiceleste y el conjunto europeo pujan por el último boleto a las semifinales de la Copa del Mundo. Inglaterra espera al ganador

eju.tv /Fuente: Infobae

Argentina fue eficaz en el Estadio Kansas City y se marchó al vestuario con la ventaja parcial de 1-0 ante Suiza gracias al gol de Alexis Mac Allister a los nueve minutos de juego en la única acción de riesgo que tuvo el campeón del mundo.

A partir de ahí, la Albiceleste sumó confianza para manejar el marcador con más tranquilidad y, a falta de un tiempo, se enfrentaría a Inglaterra, que eliminó a Noruega, en las semifinales del Mundial 2026.

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