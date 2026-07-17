Argentina y España se miran con respeto a pocas horas de la final de la Copa del Mundo

Los capitanes y técnicos brindaron una conferencia de prensa en la que hablaron de sus equipos, pero también de los rivales a los que enfrentarán.

Rodri y Messi, los capitanes de España y Argentina hablaron del partido de este domingo. Foto: AFP

Fuente: Unitel

Existe mucha expectativa por el partido entre Argentina y España, en el que se definirá al campeón de la Copa del Mundo. Nueva York fue el escenario donde los capitanes y los técnicos de las selecciones finalistas brindaron una conferencia de prensa en la que hicieron conocer sus perspectivas sobe el partido más importante del fútbol mundial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

LOS ELOGIOS DE MESSI

En la conferencia de prensa que brindó Argentina, todas las miradas se centraron en el capitán, Lionel Messi, quien lanzó elogios a Lamine Yamal y a La Roja.

“España no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores y un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas”, señaló Messi.

Lionel Scaloni destacó y agradeció a la hinchada argentina por el respaldo que recibieron en todos los estadios en los que se presentó la Albiceleste y manifestó que necesitan dar su mejor versión si aspiran a coronarse campeones. Las palabras sobre España eran ineludibles.

“Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Eso de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap (ventaja), al contrario. no es fundamental que nosotros hayamos jugado una final, ellos también han jugado la final de la Eurocopa y la Nations League”, dijo Scaloni.

“ARGENTINA NO ES SOLO MESSI”

El capitán de España, Rodrigo Hernández, destacó el juego colectivo de España y no tuvo reparos en referirse a Messi como “el mejor jugador de todos los tiempos”; sin embargo, señaló que el rival de final tiene mucho más que ofrecer.

“Es el mejor jugador de todos los tiempos, que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla a ganar el Mundial en Catar 2022 y ahora a la final. Pero Argentina es más que Messi, con jugadores de altísimo nivel”, declaró Rodri.

El técnico de España, Luis de la Fuente, expresó su respeto a la Albiceleste, a Messi y al DT rival. Y manifestó que si bien Messi es histórico, la joven figura española, Lamine Yamal tiene que escribir su historia propia.

“Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial. Y Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional”, dijo en la conferencia de prensa.