Cochabamba: Muere una joven tras larga agonía; ya suman 46 feminicidios en 2026

El Ministerio Público cambió la tipificación del caso de tentativa de feminicidio a feminicidio, luego del fallecimiento de una joven de 26 años que permanecía en terapia intensiva desde junio tras una feroz agresión.

Fuente: Brújula Digital

La muerte de Romina L. G., de 26 años, elevó a 46 la cifra de feminicidios registrados en el país. La joven falleció la madrugada de este miércoles en el hospital Viedma, en Cochabamba, donde recibía atención médica desde finales de junio tras las graves lesiones que sufrió por su concubino.

El Ministerio Público modificó la investigación de tentativa de feminicidio a feminicidio. El fiscal departamental de Cochabamba Osvaldo Tejerina explicó que la decisión responde a que el fallecimiento de la víctima está directamente relacionado con las lesiones provocadas durante la agresión.

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Según la investigación, el hecho ocurrió el 23 de junio en el municipio de Entre Ríos, cuando, tras una discusión motivada por presuntos celos, Adán H. C., de 21 años, habría empujado a la mujer por las gradas de la vivienda que ambos habitaban.

Como consecuencia de la caída, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, múltiples lesiones y un hematoma epidural. Su estado obligó a su traslado al hospital Viedma, donde permaneció internada en la unidad de terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento.

El presunto autor del hecho se encuentra con detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de Sacaba, municipio cochabambino.