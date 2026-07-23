Comisión de Diputados aprueba tres créditos para el teleférico, alumbrado público y cosecha de agua

Los tres créditos externos suman más de 92 millones de dólares y 25 millones de euros.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Foto: ALP

Fuente: Unitel

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó este jueves tres préstamos externos destinados a la ampliación de la Línea Café del teleférico en La Paz, un proyecto para la cosecha de agua en áreas rurales y un crédito para el alumbrado público en municipios con mayores necesidades.

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Al respecto, el diputado de la alianza Libre, Reinaldo Seas, informó que los tres créditos suman más de 92 millones de dólares y 25 millones de euros.

“Hemos aprobado un crédito para ampliar la Línea Café, que llegará hasta Pampahasi, en La Paz. Ahora, en el tema de los costos, evidentemente no están actualizados, por eso, el gerente de Mi Teleférico y el viceministro de Transporte trabajan en actualizarlos”, explicó el legislador.

En 2023, el Estado firmó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 62 millones de dólares para financiar este proyecto de ampliación de la Línea Café.

El crédito destinado al Programa de Alumbrado Público en Bolivia, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asciende a un monto de hasta 30,2 millones de dólares.

“El tema de las luminarias es importante. Este crédito viene de la gestión anterior y han sido tomados en cuenta algunos municipios para la instalación de luminarias. A través de este crédito, los municipios realizarán el pago”, explicó.

Mientras que, el “Programa Cosechando Agua-Sembrando Luz”, segunda fase, suscrito entre Bolivia y Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., contempla un financiamiento de hasta 25 millones de euros.

“El tema de la cosecha de agua es un proyecto bastante importante. En Santa Cruz hay municipios donde entre siete y ocho meses no llueve y no existe una sola vertiente de agua para el consumo. Entonces, este programa beneficiará a Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y otros departamentos, con la dotación de equipos para cosechar agua de lluvia”, explicó.

Los tres proyectos deberán pasar al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento y debate.