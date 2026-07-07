Diputados coordinan acciones con la Policía por la inseguridad en Santa Cruz

El diputado Carlos Arrien sostuvo una reunión con el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz para analizar la creciente inseguridad en el cordón ecológico.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Ante el incremento de hechos delictivos en el cordón ecológico de Santa Cruz, el diputado Carlos Arrien se reunió con el comandante departamental de la Policía para evaluar acciones que permitan reforzar la seguridad en esta zona considerada de alto riesgo.

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El legislador explicó que la preocupación no solo alcanza al cordón ecológico, sino también a otros sectores donde la población denuncia constantes robos y asaltos. Según indicó, la Policía enfrenta limitaciones debido a que muchas personas arrestadas recuperan su libertad en pocas horas.

«Meterlos presos y volverlos a sacar en ocho horas no nos resulta. Vamos a solicitar informes a la Gobernación y a la Alcaldía para conocer qué alternativas existen y cómo podemos ayudar», manifestó Arrien.

Como parte de las propuestas, el diputado planteó la necesidad de crear centros de rehabilitación con personal especializado para atender a personas con adicciones, al considerar que el consumo de drogas es uno de los factores que inciden en la inseguridad de la zona.

Arrien también expresó su preocupación por los constantes asaltos que sufren quienes realizan actividades recreativas o deportivas en el cordón ecológico y advirtió que, si no se toman medidas oportunas, podrían registrarse hechos de mayor gravedad.

Respecto a los grupos de civiles que realizan patrullajes en motocicleta, el diputado sostuvo que la seguridad es una responsabilidad exclusiva de la Policía y que los ciudadanos no deben exponerse a ese tipo de riesgos.

«Cada institución tiene su rol. La gente civil no tiene que arriesgar su vida; para eso está la Policía», enfatizó.

Finalmente, anunció que promoverá una sesión de la Brigada Parlamentaria en instalaciones del Comando Departamental de la Policía para conocer de primera mano las necesidades de la institución y gestionar apoyo desde la Asamblea Legislativa.