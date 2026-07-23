El barril de petróleo Brent alcanzó los 100 dólares por la extensión de la guerra en Medio Oriente

El barril de petróleo Brent alcanzó los 100 dólares (Europa Press) El barril de petróleo Brent alcanzó los 100 dólares (Europa Press)

Fuente: Infobae

El barril de petróleo Brent alcanzó este jueves los 100 dólares ante la extensión del conflicto en Oriente Medio al mar Rojo, tras la reivindicación de ataques contra petroleros sauditas por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Hacia las 13H05 GMT, el precio del Brent para entrega en septiembre subía un 6,05 %, hasta los 99,76 dólares, tras haber superado brevemente la barrera de los 100 dólares.

Los precios del crudo tocaron un máximo de casi dos meses, acumulando su quinta jornada consecutiva de incrementos. El alza se produjo después de que los hutíes anunciaron ataques contra dos petroleros saudíes, agravando las perturbaciones en el transporte marítimo de petróleo por el mar Rojo y el estrecho de Ormuz.

A las 13H10 GMT, los futuros del Brent subían 5,83 dólares, o un 6,2 %, hasta los 99,9 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos registraba un aumento de 4,41 dólares (5,08 %), alcanzando los 91,24 dólares, superando los 90 dólares por primera vez desde el 11 de junio.

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Los hutíes de Yemen anunciaron ataques contra dos petroleros sauditas y agravaron las perturbaciones en el transporte marítimo de petróleo. Los hutíes de Yemen anunciaron ataques contra dos petroleros sauditas y agravaron las perturbaciones en el transporte marítimo de petróleo.

Los hutíes de Yemen, financiados por el régimen de Irán, han abierto un nuevo frente al atacar buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb, tras anunciar que impondrían un bloqueo naval a los envíos de Arabia Saudita. Según el grupo, la milicia atacó dos petroleros saudíes en una operación militar y una agencia de noticias saudí confirmó que uno de los barcos se incendió tras el asalto en el mar Rojo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo su control y está “completamente cerrado” mientras continúen las acciones estadounidenses en la región. La entidad advirtió que no se permitirá la entrada o salida de ningún petrolero sin coordinación con Teherán.

Perspectivas y advertencias internacionales

“Las perspectivas inmediatas para el petróleo siguen siendo favorables, ya que los mercados descuentan una preocupante probabilidad de interrupciones en el suministro en un segundo punto de estrangulamiento”, afirmó Ahmad Assiri, estratega de investigación de Pepperstone.

Arabia Saudita confirmó que uno de los barcos atacados en el mar Rojo se incendió tras el asalto atribuido a los hutíes. (REUTERS/ARCHIVO) Arabia Saudita confirmó que uno de los barcos atacados en el mar Rojo se incendió tras el asalto atribuido a los hutíes. (REUTERS/ARCHIVO)

Goldman Sachs indicó que, de mantenerse la interrupción del paso por el estrecho de Ormuz hasta 2027, el Brent podría superar los 120 dólares por barril en el cuarto trimestre y situarse en una media de 100 dólares el próximo año, con un mayor potencial alcista si el Bab el-Mandeb y el canal de Suez sufren interrupciones prolongadas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el jueves que Estados Unidos responsabilizará a Irán, considerando a los hutíes como “apoderados” de Teherán, y amenazó con un “gran castigo militar” si los rebeldes ejecutan nuevos ataques. Trump afirmó en su red Truth Social que cualquier nueva agresión se consideraría motivo para infligir represalias tanto a Irán como a los hutíes.

El precio del petróleo Brent superó los 100 dólares tras los ataques de los hutíes de Yemen contra petroleros sauditas en el mar Rojo, elevando la tensión en rutas clave para el suministro mundial y provocando advertencias de represalias militares y posibles bloqueos en puntos estratégicos de transporte.