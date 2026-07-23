El dólar oficial sube 15,2% en menos de un mes y acelera la depreciación del boliviano

El 29 de junio nació el denominado “dólar flotante”, ese día el Gobierno de Rodrigo Paz decidió eliminar la vigencia del dólar fijo de Bs 6,96 y puso un precio “real” de Bs 9,73 y para este viernes, 24 de julio, trepó a Bs 11,21.

Fuente: El Deber–Erbol- PERIODISMO QUE CUENTA

En apenas 25 días desde la implementación del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, el dólar oficial pasó de Bs 9,73 a Bs 11,21, una subida de Bs 1,48 por unidad, equivalente a un 15,2%. El comportamiento de la divisa refleja una acelerada depreciación del boliviano y evidencia que el mercado continúa ajustando el precio de la moneda estadounidense.

El 29 de junio nació el denominado “dólar flotante” luego que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz decidió eliminar la vigencia del dólar fijo de Bs 6,96 y puso un precio “real” de Bs 9,73.

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Desde esa fecha, el incremento del valor de la moneda estadounidense subió de forma frecuente y en 25 días ya casi alcanzó los Bs 1.50 de subida constante.

Para este viernes, 24 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha cotizado el dólar en Bs 11,21, es decir, Bs 1,48 más que el día que nació el dólar flotante.

Ante la alarma ciudadana el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, dijo el miércoles que el dólar se estabilizará en las próximas semanas hasta en Bs 10, aunque la subida es constante.

El 9 de julio ya había superado la barrera de los Bs 10 y se cotizó en Bs 10,10 luego, en 12 días superó la barrera de los Bs 11 hoy estaba cotizado en Bs 11,13 este jueves el BCB fijó en 11,21 el precio de cada dólar.

Esta subida constante de la moneda estadounidense empezó a influir en los mercados, desde los productos tecnológicos que subieron hasta en un 30% hasta los mercados de productos básicos, pues ya se habla del incremento del pasaje de servicio público y el precio de las carnes.

Cuando el Gobierno dispuso el dólar flotante, el presidente del BCB, David Espinoza, dijo que el ente emisor no permitiría extremos en la cotización, hasta el momento no intervino para bajar el precio de la moneda.

Para el economista Carlos Cardozo, el comportamiento del dólar responde a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. Explicó que el Banco Central de Bolivia no dispone de suficientes reservas internacionales para abastecer el mercado y contener la presión sobre el tipo de cambio.

A junio de este año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) se ubican en $us 3.617,3 millones, de los cuales casi el 80% se encuentran en oro y el 18,4% en divisas.

Cardozo también advirtió “una elevada liquidez en bolivianos, producto de la emisión monetaria en los últimos años, lo que incrementa la demanda de dólares como activo de resguardo y mantiene la presión alcista sobre la divisa estadounidense”.