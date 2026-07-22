El nuevo primer ministro británico, con una inquietante nostalgia

El primer ministro británico Andy Burnham ofrece un discurso en Downing Street tras asumir el cargo, en Londres, Reino Unido, el 20 de julio de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes) El primer ministro británico Andy Burnham ofrece un discurso en Downing Street tras asumir el cargo, en Londres, Reino Unido, el 20 de julio de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

Fuente: Infobae

Por The Economist

Parece que el mundo se acelera. Cada mes se lanzan modelos de inteligencia artificial extraordinarios. La medicina ofrece avances prometedores en todo, desde el cáncer hasta el resfriado común. Y Gran Bretaña, donde los taxis autónomos ya circulan por las calles en una de las primeras pruebas en Europa, está preparada para cosechar los frutos de esta revolución, siempre y cuando permanezca abierta al mundo y se adapte rápidamente al cambio.

Sin embargo, el nuevo líder británico quiere retroceder en el tiempo. Andy Burnham se convirtió en primer ministro el 20 de julio tras obtener el respaldo del 94% de los diputados laboristas. Mientras hablaba desde Downing Street, quedó claro por qué ahora son optimistas después de la inercia de la era de Sir Keir Starmer. El nuevo líder era campechano y rebosaba la convicción de que puede lograr grandes cosas. Pero el primer discurso de un primer ministro es el momento de decirles a los votantes la verdad sobre las difíciles decisiones que exige un futuro más prometedor. Burnham aprovechó el suyo para ofrecer una mezcla tranquilizadora de nostalgia y promesas vacías.

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Según Burnham, todo salió mal con Margaret Thatcher y “cuatro décadas de neoliberalismo”. Se lamenta de la privatización y de la desaparición de las acerías y las fábricas textiles. Promete “reindustrializar” las zonas rurales mediante la priorización de las compras estatales a las empresas británicas.

El nuevo líder británico prometió reindustrializar zonas rurales con compras estatales dirigidas a empresas británicas. (REUTERS/Temilade Adelaja) El nuevo líder británico prometió reindustrializar zonas rurales con compras estatales dirigidas a empresas británicas. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Los gobiernos de todo el mundo están promoviendo una nostalgia por la industria manufacturera para apaciguar a los votantes descontentos. Pero es una visión extraña para Gran Bretaña, que ha sido más artífice y beneficiaria que víctima de la globalización. La industria manufacturera llevaba décadas en dificultades antes de Thatcher, y la economía está más orientada hacia los servicios que nunca. Sir Tony Blair enseñó al Nuevo Laborismo a abrazar la globalización y lo convirtió en una fuerza electoral poderosa. Intentar ahora crear empleos en las fábricas por decreto será un despilfarro de dinero.

Burnham está interpretando el malestar de Gran Bretaña de forma errónea. El problema no es que los británicos estén siendo azotados por los vientos de la globalización, sino que cambian de trabajo, se mueven entre sectores y regresan a casa por motivos laborales con menos frecuencia que antes. El estancamiento, no la disrupción, es la enfermedad.

Luego llegaron las ayudas. Burnham afirma que su prioridad es dar un respiro a la ciudadanía, subvencionando las facturas de energía y los billetes de autobús mediante la redefinición de las prioridades de los programas gubernamentales a largo plazo. Sus cálculos son deficientes y (una vez más) su diagnóstico es erróneo. Lejos de que el país esté sumido en una crisis de precios, la inflación ha caído al 2,6%. El verdadero problema reside en años de bajo crecimiento salarial causados ​​por una productividad débil. La solución de Burnham —sacrificar las reformas del futuro a cambio de beneficios inmediatos— es una receta para un mayor declive. No solucionará la crisis económica británica, pero alimentará una política cínica que les dice a los votantes que lo mejor que pueden pedir a sus líderes son cupones de descuento.

El problema no es que el Burnham sea un socialista que lee a Gramsci a escondidas. Quiere mantener la relación con Estados Unidos y estrechar lazos con Europa. El problema es que es un arribista que sabe cómo congraciarse con su partido y se jacta de vivir “cerca del pueblo”. Esto le lleva a desperdiciar su talento retórico: cuando llega el momento de decir verdades incómodas, Andy recurre a la adulación.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, y el secretario para Irlanda del Norte, Chris Bryant, caminan hacia el primer gabinete encabezado por el primer ministro Andy Burnham, en Downing Street, Londres, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Chris J Ratcliffe) El ministro de Defensa, Wes Streeting, y el secretario para Irlanda del Norte, Chris Bryant, caminan hacia el primer gabinete encabezado por el primer ministro Andy Burnham, en Downing Street, Londres, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

La verdad más dura es que Gran Bretaña vive por encima de sus posibilidades y los mercados de bonos tienen al Tesoro en alerta. Sir Keir fracasó sobre todo porque no pudo conciliar sus promesas de evitar subidas de impuestos, reducir el endeudamiento y mejorar los servicios públicos. En lugar de desatar este nudo, Burnham lo está apretando aún más. Coquetea con grandes recortes en el impuesto sobre la renta, pero se queja de que se le ha malinterpretado. Dice ser un defensor de la disciplina fiscal, pero luego sugiere que la “flexibilidad” puede encontrarse en las normas fiscales. Sugiere un generoso presupuesto para defensa y asistencia social, pero la cantidad es una incógnita. Tarde o temprano, la retórica tendrá que terminar y habrá que tomar decisiones.

Burnham ha desaprovechado su primer discurso y su mejor oportunidad para señalar un cambio. Pero no todo está perdido. John Healey, su nuevo ministro de Hacienda, no es ningún ingenuo. Kanishka Narayan, un impresionante ministro de IA, ha sido ascendido. Quizás hablar de fábricas y fundiciones sea una excusa para apoyar los sectores en los que Gran Bretaña realmente destaca. Burnham necesita impulsar con más decisión las reformas de Sir Keir Starmer para construir más viviendas e infraestructuras.

El peligro reside en que la nostalgia y las ayudas sociales funcionen para el Partido Laborista. Si Burnham consigue el repunte electoral que tanto anhela, redoblará su apuesta. Pero aquí los intereses del Partido Laborista divergen de los de Gran Bretaña. El camino hacia el crecimiento de la productividad y la mejora del nivel de vida reside en reformas que conviertan a Gran Bretaña en un lugar atractivo para invertir y desarrollar empresas. Si se mira hacia atrás, los beneficios de un mundo que avanza cada vez más rápido pasarán de largo para Gran Bretaña.

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