Empresarios piden suspender por 180 días alza en la factura de gas; advierten incremento del 17,4% en la producción

El pedido fue presentado de forma conjunta por la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, ICAM, AEIS, el Comité Cívico y representantes de manufactureras que utilizan gas natural en sus procesos productivos.

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Representantes del sector empresarial e industrial solicitaron este jueves la suspensión por el lapso de 180 días del incremento aplicado en la facturación del gas natural para las categorías industrial, comercial y productiva, tas advertir que la medida puede elevar hasta en 17,41% los costos de producción y generar un efecto en cadena sobre el empleo, el abastecimiento y los precios de bienes y servicios.

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El pedido fue presentado en un pronunciamiento conjunto por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), la Asociación de Empresarios e Industriales de Santiváñez (AEIS), el Comité Cívico de Cochabamba y representantes de empresas manufactureras que utilizan gas natural en sus procesos productivos.

Según el sector, la aplicación de un tipo de cambio de Bs 11 para la facturación del gas natural, en reemplazo de la equivalencia anterior de Bs 6,96 por dólar, representa un incremento del 58,05% en el costo del energético expresado en moneda nacional, pese a que la tarifa en dólares no sufrió modificaciones. Los empresarios explicaron que, en el caso de la categoría comercial, la tarifa de $us 5,1 por millar de pies cúbicos pasa de Bs 35,98 a aproximadamente Bs 56,87.

Para la categoría industrial, las tarifas se incrementan desde un rango de Bs 12,9 y Bs 17,5 hasta costos entre Bs 20,5 y Bs 27,6 por millar de pies cúbicos, dependiendo del nivel de consumo. De acuerdo con el análisis presentado, si el gas natural representa el 10% de la estructura de costos de una empresa, el ajuste implica un aumento aproximado del 5,81% en el costo total de producción.

En aquellas industrias donde el energético tiene una participación del 30%, el impacto directo alcanza el 17,41%. El sector sostuvo que este incremento también tendrá efectos indirectos sobre el transporte, logística, mantenimiento e insumos, debido a que el gas natural es un insumo esencial para industrias como alimentos y bebidas, cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, metalurgia, papel, textiles y otras actividades manufactureras.

Durante la presentación del pronunciamiento participaron el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure; el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida; el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Carlos Quintela; el primer vicepresidente de ICAM, Ramiro García; y el presidente de AEIS, Rafael Delgadillo. También asistieron representantes de empresas como Coboce Cerámica, Coboce Cemento, Faboce, Papelera Vinto, Incerpaz e Importadora Campero.

Los empresarios advirtieron que la medida se aplica en un contexto de inflación creciente. Recordaron que en junio de 2026 la inflación mensual nacional alcanzó el 2,15%, la acumulada llegó al 4,82% y la variación interanual se ubicó en 9,23%, mientras que en la Región Metropolitana Kanata la inflación mensual fue de 3,65%. Además de solicitar la suspensión temporal del incremento, el sector pidió que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publique un informe técnico que explique la base legal de la modificación tarifaria, el tipo de cambio utilizado, la metodología de cálculo y las categorías alcanzadas.

Asimismo, planteó la instalación de una mesa técnica nacional con participación del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la ANH, YPFB y las organizaciones empresariales para evaluar los efectos de la medida y analizar un esquema gradual que reduzca el impacto sobre el aparato productivo.

Los representantes empresariales señalaron que la sostenibilidad del sistema energético debe ir acompañada de medidas que preserven la competitividad de las empresas, el empleo formal, el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios, por lo que solicitaron abrir un proceso de diálogo antes de ampliar la aplicación del ajuste a todos los sectores productivos