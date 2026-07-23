Entel invirtió $us 100 millones en tecnología 5-G y reposición de 4-G

Los datos fueron proporcionados por el presidente del directorio de esta empresa, Álvaro Bazán Auza, al añadir que se modernizó el sistema con el cambio de equipos que ya estaban vencidos.

Fuente: El Periódico

La Empresa de Telecomunicaciones (Entel) invirtió 100 millones de dólares en la mejora y modernización del sistema de telecomunicacional en Bolivia, para un mejor servicio a los usuarios.

“Se ha invertido más de 100 millones de dólares en lo que va de este año, en tecnología 5-G, en reposición de tecnología 4-G LTE, en modernización de tecnología 4-G LTE”, informó el presidente del directorio de Entel, Álvaro Bazán Auza.

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Asimismo, en cambio de tecnología, de equipos a los que se les llama vencidos, antiguos que tenían que cambiarse, acotó al admitir que hay altibajos en las señales de la telecomunicación, aunque se está mejor que antes en la prestación de servicios.

“Lo que puedo decirle es que estamos mejor que antes y vamos a estar mejor que antes, en los meses que vengan por delante”, aseguró el directivo que llegó junto al Primer Mandatario, Rodrigo Paz Pereira, el miércoles.

Bazán aseguró que hacen inversiones “importantes” desde el primer trimestre del año en el país, la señal está mejorándose en todo el territorio nacional, en Tarija también habrá cambios importantes, no se pudo hacer antes por los bloqueos de caminos.

Con los casi dos meses de bloqueo que ha habido, muchos de los equipos que estaban en camino a Bolivia, no han llegado en su momento, hace dos meses estaríamos con nueva señal en Tarija, pero está reponiéndose ese tema muy rápidamente, aseguró.

“Esperamos que, en un par de meses, tengamos todo instalado”, manifestó al admitir dificultades con una antena por los fuertes vientos del domingo, aunque cuando este tipo de problemas, el equipo de mantenimiento de manera urgente soluciona el problema.

Algunas antenas se descalibran, otras se mueven, sin embargo, estamos permanentemente ajustando los equipos para que la señal se dé como corresponde, acotó el presidente que destacó el aporte de su empresa para enfrentar los incendios en Tarija.

EL APUNTE

Habilitaron líneas

“Han sido varias acciones que hemos asumido como Entel, la primera fue habilitar líneas a voluntarios y a miembros de los equipos de trabajo de las instituciones”, explicó al referirse a las tareas de apoyo y coordinación contra el fuego.

Entel habilitó el uso gratuito de la telefonía de Entel para hacer llamadas en la zona del desastre, en La Victoria, San Lorenzo, para que cualquier persona pueda hacer llamados sea de la empresa Tigo o Viva, “funcionará hasta que sea necesario”, sostuvo.

También se llevaron equipos para mejorar la señal, hemos hecho trabajos en lo nuestro, para mejorar la comunicación, siguió.