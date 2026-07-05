Filas por diésel persisten, mientras que la espera por gasolina disminuye, según conductores

La falta de combustible continúa afectando a los conductores en nuestro país, ya que las filas en las estaciones de servicio persisten este fin de semana, aunque ahora no solo es por diésel, sino también por gasolina.

En surtidores de Cochabamba y Santa Cruz, este domingo la situación seguía siendo la misma que hace días atrás, donde varios vehículos, principalmente del transporte pesado, esperaban para poder cargar.

En la Llajta, conductores afirman que lo mínimo que tienen que esperar para poder abastecerse es un día entero, por lo que deben dormir dentro de sus motorizados.

“Ayer (sábado) estuvo todo el día, recién esta mañana llegó a diésel. Yo voy para el Perú llevando aceite vegetal. Uno se perjudica, ya estuviera en la frontera ahorita”, manifestó un chofer a UNITEL.

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