Filas por diésel persisten, mientras que la espera por gasolina disminuye, según conductores

Filas por diésel persisten, mientras que la espera por gasolina disminuye, según conductoresCategorías EconomíaEtiquetas 05/07/2026 Las estaciones de servicio de Cochabamba y Santa Cruz muestran un panorama similar de hace días atrás, con varios vehículos esperando para poder cargar combustible [Foto: Yerko Guevara – UNITEL] / Fila de vehículos esperando para poder cargar combustible en un surtidor de la avenida Banzer en Santa Cruz Fuente: Unitel Silvana Assaff Jurgen Guzmán La falta de combustible continúa afectando a los conductores en nuestro país, ya que las filas en las estaciones de servicio persisten este fin de semana, aunque ahora no solo es por diésel, sino también por gasolina. En surtidores de Cochabamba y Santa Cruz, este domingo la situación seguía siendo la misma que hace días atrás, donde varios vehículos, principalmente del transporte pesado, esperaban para poder cargar. eju.tv En la Llajta, conductores afirman que lo mínimo que tienen que esperar para poder abastecerse es un día entero, por lo que deben dormir dentro de sus motorizados. “Ayer (sábado) estuvo todo el día, recién esta mañana llegó a diésel. Yo voy para el Perú llevando aceite vegetal. Uno se perjudica, ya estuviera en la frontera ahorita”, manifestó un chofer a UNITEL. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En el caso de la gasolina, en Cochabamba sigue habiendo filas, aunque el tiempo de espera se ha reducido para algunos usuarios, estos aún deben de permanecer varias horas formados para poder cargar. “He sido la primera en llegar aquí (al surtidor) y no he hecho cola, lo bueno es que he visto que hay menos colas en algunos surtidores. Perjudica el tiempo que eso es valioso para nosotros para perderlo también en varias otras ocasiones”, dijo una conductora. Asimismo, los conductores indican que las cisternas llegan a los surtidores y descargan combustible, pero los cupos se agotan rápidamente, por lo que muchos deben de seguir esperando. Una situación similar se registra en la ciudad de Santa Cruz, donde conductores esperan largas horas para poder abastecerse. En surtidores de la zona sur de la ciudad, se pudo evidenciar que camiones, tráileres, flotas y demás vehículos del transporte pesado están formados para cargar y, aunque si se está vendiendo diésel en algunas estaciones de servicio, no podrán abastecer la gran demanda de motorizados. Mientras que, por gasolina, también se registran filas en algunas zonas, sin embargo, los conductores indican que pese a la espera logran cargar sus vehículos.