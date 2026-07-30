Gobierno Nacional fortalece el diálogo en La Paz para construir políticas hídricas desde los territorios

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua y el Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, desarrolló el Diálogo Departamental de Recursos Hídricos en el departamento de La Paz, consolidando un espacio de participación donde autoridades nacionales, departamentales y municipales, organizaciones sociales, asociaciones de regantes, representantes de la academia, instituciones públicas y sociedad civil aportaron propuestas para fortalecer la seguridad hídrica del país.

Fuente: Prensa Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua

La jornada fue encabezada por la viceministra de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, Viviana Mariscal Montaño quien destacó que este proceso responde a una nueva forma de construir políticas públicas, basada en el diálogo directo con la población.

“No esperamos que la población vaya en busca del Gobierno; es el Gobierno Nacional el que llega a los territorios para escuchar de manera directa las necesidades, las preocupaciones y las propuestas de cada departamento. Porque las mejores políticas públicas se construyen junto a la gente y responden a la realidad de cada región”, expresó la autoridad durante su intervención.

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El recorrido nacional permite conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y construir, desde los territorios, propuestas que servirán de base para la Cumbre Nacional de los Recursos Hídricos Bolivia 2026, donde se definirán lineamientos y políticas orientadas a fortalecer la gestión sostenible del agua.

Durante el encuentro, los participantes trabajaron en mesas temáticas enfocadas en seguridad hídrica y desarrollo productivo; gestión integral de cuencas, ecosistemas y resiliencia climática; gobernanza, planificación hídrica y políticas públicas; y gestión de riesgos y resiliencia social, generando aportes que contribuirán a una agenda nacional construida de manera participativa.

El diálogo contó además con el acompañamiento de UNICEF, aliado estratégico que fortalece este proceso participativo y reafirma la importancia de la articulación entre el Estado y la cooperación internacional para promover el acceso al agua, el saneamiento y una gestión sostenible de los recursos hídricos en beneficio de las familias bolivianas.

Con la realización del encuentro en La Paz, el Gobierno Nacional continúa recorriendo el país para escuchar a la población y recoger propuestas desde cada región. El proceso continuará en Santa Cruz, reafirmando el compromiso de construir, junto a los distintos sectores de la sociedad, una política hídrica nacional que responda a las necesidades y desafíos de todo el territorio boliviano