Guardaparques buscan reunirse con Paz con dos peticiones puntuales

El presidente de la asociación agregó que en la reunión que solicitan con el jefe de Estado se pretende conversar también sobre gestión, protección y conservación de las áreas protegidas.

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La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación busca una reunión con el presidente Rodrigo Paz para plantearle dos peticiones puntuales: creación de ítems y nivelación salarial.

“Nuestros dos temas centrales son el traspaso de los guardaparques eventuales al TGN y la nivelación salarial, que le estamos planteando al señor presidente o que queremos, por lo menos, que él nos dé la oportunidad de escucharnos en el Palacio de Gobierno”, dijo el presidente de la asociación Marcos Uzquiano, en entrevista con la periodista Maggy Talavera.

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El representante explicó que hace seis meses su asociación ya solicitó un encuentro con el mandatario, pero hasta la fecha no se recibió una respuesta, por lo que se envió nuevamente una carta en la que se expresa la necesidad de una reunión.

Indicó que una fecha tentativa para la cita puede ser el 31 de julio, a propósito del Día Mundial del Guardaparque que se celebra ese día.

Uzquiano manifestó que en el país existen unos 300 guardaparques, de los cuales el 60 % se encuentra bajo contrato eventual, por lo que se pide que se creen ítems de manera gradual para absorber a esos trabajadores.

El segundo aspecto dijo que tiene que ver con una nivelación salarial en atención a la inflación, además porque el guardaparque recibe un salario promedio de Bs 3.500 líquido, monto que debe destinar para su familia y su manutención puesto que él desarrolla su trabajo en el campo, lejos de los suyos.

“Entonces, estamos planteando estos aspectos, además de la mejora de las condiciones laborales en general y nos referimos, por ejemplo, al tema salud y un seguro de vida”, señaló.

Así también, mencionó que entre sus demandas se hallan los temas de infraestructura, campamento y equipamiento, es decir, las condiciones mínimas para desarrollar la labor de proteger las áreas naturales del país.

Recalcó que se espera que las peticiones de la asociación no sean vistas como inadecuadas para un momento de crisis económica en la que se encuentra el país, pero se trata de la gran responsabilidad que tienen los integrantes pues “sobre sus espaldas está poder proteger y cuidar esta maravilla, este patrimonio que tenemos como pueblo boliviano, nuestra biodiversidad, nuestra Amazonia”.

El presidente de la asociación agregó que en la reunión que solicitan con el jefe de Estado se pretende conversar también sobre gestión, protección y conservación de las áreas protegidas.

“Los guardaparques no somos gente de conflicto, no somos gente de problemas, queremos expresarle de primera voz, de primera mano al primer mandatario para que él conozca, para que él se entere y que conozca a nuestros guardaparques a nivel nacional”, enfatizó.

En caso de que no se logre el objetivo de reunirse con Paz, Uzquiano dijo que se tendrá que recurrir a un plantón en la plaza Murillo, y aclaró que de ninguna manera se subestima a los ministros y directores, pero “es diferente que nos escuche el mandatario”, finalizó.