Ingresa un frente frío y se prevé lluvias en varias regiones del país

El Senamhi advierte de un marcado descenso de temperaturas en el oriente del país. En el occidente, persistirán las lluvias y el ambiente frío, mientras que en los valles aumentará la nubosidad.

Fuente: Brújula Digital

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó este jueves sobre el ingreso de un frente frío al país, por lo que este fin de semana habrá un marcado descenso de temperaturas en el oriente y precipitaciones en el occidente.

El fenómeno ingresará inicialmente por la región del Chaco y posteriormente se desplazará hacia Santa Cruz y los llanos orientales, donde se prevé temperaturas mínimas de entre 10 y 12 grados, cielos nublados y lluvias ligeras. En la capital cruceña, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, y habrá precipitaciones aisladas.

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En el occidente del país continuará el ambiente frío con probabilidad de lluvias. En La Paz se espera temperaturas en torno a los 6 y 17 grados, mientras que en El Alto los registros oscilarán entre -4 y 13 grados. Oruro tendrá una mínima de -1 y una máxima de 16 grados, con cielos nubosos y posibles precipitaciones, y Potosí registrará temperaturas de entre 0 y 18 grados, con chubascos aislados.

En Cochabamba, el frente frío afectará principalmente al trópico, donde se prevé un incremento de la nubosidad. En la ciudad, las temperaturas máximas descenderán ligeramente hasta los 24 y 25 grados, mientras que las mínimas estarán entre 4 y 6 grados.