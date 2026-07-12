Irán advierte a los estados del Golfo que no sirvan como «escenarios» para los ataques estadounidenses

Teherán ha sostenido que sus ataques contra bases estadounidenses en la región son estrictamente defensivos.

Fuente: RT.com

Irán ha advertido que los estados árabes de Oriente Medio son objetivos legítimos para ataques de represalia porque albergan bases militares estadounidenses.

Estados Unidos continuó atacando objetivos en Irán a primera hora del lunes, hora local, en la cuarta noche consecutiva de bombardeos. El domingo, Irán respondió lanzando misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait, Catar, Baréin y Omán.

En un comunicado difundido por el medio de comunicación ISNA a última hora del domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó los «bárbaros» ataques estadounidenses y acusó a las monarquías del Golfo de convertir a sus países en «un escenario para su guerra ilegal y criminal contra la nación iraní».

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“Los países vecinos están obligados por el derecho internacional a impedir que el agresor utilice su territorio e instalaciones para llevar a cabo una agresión militar contra Irán”, añadió el ministerio.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento a todas las partes para que «ejerzan la máxima moderación, eviten nuevas acciones que intensifiquen el conflicto y tomen medidas inmediatas para reducir la tensión».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, respondió argumentando que las acciones de Irán estaban justificadas. «Irán no «ataca». Los ataques de Irán contra bases y activos militares estadounidenses estacionados en el sur del Golfo Pérsico constituyen un ejercicio legítimo y legal de su derecho inherente a la legítima defensa según el derecho internacional», escribió el domingo en X.

La guerra comenzó con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Los intercambios regulares de ataques cesaron tras un alto el fuego en abril, lo que condujo a la firma de un memorando de entendimiento el 17 de junio.

Las hostilidades se reanudaron recientemente debido a desacuerdos entre las partes sobre la interpretación del Memorando de Entendimiento y el estatus del Estrecho de Ormuz, que Irán declaró cerrado a la navegación en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.