Justiniano destaca que Bolivia respondió con ayuda humanitaria y capacidades de rescate ante la tragedia en Venezuela

El ministro de Defensa destacó que el contingente boliviano desplegado en Venezuela puso al servicio de un país hermano las capacidades profesionales de las Fuerzas Armadas en operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

eju.tv / Video: MD

Bolivia reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria tras el retorno del contingente de rescatistas que durante una semana participó en las operaciones de búsqueda y rescate desplegadas en la República Bolivariana de Venezuela, luego de los dos terremotos que afectaron a Caracas y otros seis estados de ese país sudamericano.

Al recibir al personal que retornó al país la noche de este sábado a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, destacó que las Fuerzas Armadas respondieron con profesionalismo y sentido humanitario ante una de las emergencias más complejas registradas en la región.

“Lo importante es que no hemos mirado hacia otro lado. Todo lo contrario. Frente a una situación muy delicada, muy crítica y una tragedia para el pueblo venezolano, Bolivia estuvo presente gracias al trabajo que realizaron nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó la autoridad.

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Justiniano señaló que la misión humanitaria permitió demostrar las capacidades técnicas desarrolladas por el país en operaciones especializadas de búsqueda y rescate urbano, así como el compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la protección de la vida y la solidaridad entre los pueblos.

Justiniano felicita a los rescatistas militares que retornaron de Venezuela. Foto: MD

Durante cinco días, el contingente boliviano integrado por especialistas del Grupo de Búsqueda, Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE) trabajó junto a brigadas internacionales en labores de evaluación de estructuras colapsadas, búsqueda de sobrevivientes, recuperación de víctimas y apoyo a la población afectada por los terremotos.

El ministro expresó su reconocimiento al personal que integró la misión, así como a la tripulación del avión Hércules que hizo posible el despliegue y posterior retorno del contingente, además de destacar que la operación reflejó el rostro humano de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Sergio Lora, sostuvo que la participación del contingente ratifica la vocación solidaria del país y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para responder cuando la situación lo requiere.

“Somos un país noble que recibe ayuda, pero también sabemos brindar ayuda a quienes más la necesitan. Estamos empeñados en mantener nuestros medios operativos para responder cuando la patria nos llame, cuando nuestros países amigos lo necesiten y, sobre todo, cuando nuestra población lo requiera”, afirmó.

El ministro de Defensa saluda a una integrante de la misión de rescate. Foto: MD

La misión humanitaria también permitió establecer contacto con ciudadanos bolivianos residentes en Venezuela afectados por el terremoto. Como parte de las gestiones coordinadas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, dos ciudadanas bolivianas retornaron al país junto al contingente de rescate.

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca Gutiérrez, explicó que ambas fueron afectadas por la tragedia y que su retorno forma parte de la asistencia brindada por el Estado boliviano a sus connacionales en el marco de la emergencia.

Justiniano concluyó que la misión desarrollada en Venezuela constituye una muestra de la preparación, disciplina y vocación de servicio de las Fuerzas Armadas, que pusieron sus capacidades al servicio de la vida y de la cooperación internacional, reafirmando el compromiso de Bolivia con la solidaridad y la respuesta oportuna frente a los desastres.