Llega la Serie Xiaomi 17T, diseñada para capturar los mejores momentos

La combinación de óptica Leica, potencia y una experiencia visual envolvente convierte a la nueva serie en una herramienta versátil para crear, explorar y expresarse.

Xiaomi anunció la llegada a Bolivia los nuevos modelos de la serie T. Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, una generación de smartphones diseñada para acompañar a quienes buscan registrar experiencias, crear contenido y mantenerse conectados en cualquier momento. La nueva serie combina fotografía avanzada, rendimiento de alto nivel y una experiencia visual pensada para adaptarse a las nuevas formas de entretenerse, trabajar y compartir historias desde el celular.

Convierte los momentos en historias vivas con «Telefoto Máster» y «Leica Live Moment»

La nueva serie introduce por primera vez en la gama T un sistema de teleobjetivo Leica x5 en ambos dispositivos, acompañado por una cámara principal de 50 MP y una configuración diseñada para ofrecer mayor versatilidad en distintos escenarios de captura. Ya sea para retratar paisajes durante una escapada, registrar los detalles de una experiencia gastronómica o conservar recuerdos de una reunión especial, la combinación entre la óptica Leica y la tecnología de imagen de Xiaomi permite obtener imágenes más detalladas, mejor manejo de luz y una experiencia más completa tanto en fotografía como en video.

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«Hoy las personas utilizan su smartphone para documentar experiencias, expresar su creatividad y compartir aquello que les apasiona. Por eso incorporamos por primera vez un teleobjetivo Leica x5 en toda la serie T, junto con herramientas avanzadas de fotografía y video que permiten capturar desde pequeños detalles hasta escenas a gran distancia con una calidad excepcional», señaló Margoth Matkovic, gerente de Marketing de Xiaomi Bolivia.

En el Xiaomi 17T Pro, el sistema incorpora un sensor de gran tamaño de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con un sensor de 1/1,55 pulgadas. Ambos dispositivos integran el diseño óptico Leica UltraPure y una estructura de lente híbrida Leica Summilux 1G+6P para mejorar la claridad y la reproducción de detalles incluso en condiciones complejas de iluminación, permitiendo capturar con mayor fidelidad desde una cena con amigos hasta una caminata al atardecer.

La experiencia se complementa con Leica Live Portrait, que añade un efecto bokeh natural para retratos con mayor profundidad, así como nuevas herramientas de collage y marcas de agua exclusivas para compartir contenido de forma más creativa. En el Xiaomi 17T Pro también se incorporan funciones como Ultra-HD Live Moment en 4K y modos cinematográficos adicionales, ideales para quienes disfrutan documentar viajes, proyectos personales o momentos cotidianos con un estilo más profesional.

Una experiencia visual diseñada para disfrutar más

Ya sea para revisar fotografías durante un viaje, disfrutar una serie en una tarde de descanso, responder mensajes mientras se está en movimiento o compartir contenido en redes sociales, Xiaomi incorpora pantallas AMOLED 1.5K con brillo máximo de hasta 3500 nits, pensadas para ofrecer una visualización clara incluso en exteriores.

La serie también integra Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías enfocadas en gestionar la luz azul, el parpadeo y el desenfoque de movimiento para brindar una experiencia visual más cómoda durante largas jornadas de uso. Gracias a estas capacidades, la serie Xiaomi 17T se convierte en la primera de Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

En diseño, Xiaomi mantiene una línea minimalista y moderna con acabados cepillados, bordes microcurvados y un módulo de cámara renovado. El Xiaomi 17T Pro estará disponible en azul intenso, violeta intenso y negro, mientras que el Xiaomi 17T llegará en violeta, azul y negro.

Potencia para acompañar cada experiencia

Ambos modelos incorporan baterías de silicio-carbono de nueva generación, diseñadas para ofrecer mayor densidad energética y una autonomía prolongada. El Xiaomi 17T Pro integra una batería de 7000 mAh, la de mayor capacidad en un smartphone Xiaomi para mercados internacionales hasta la fecha, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con una batería de 6500 mAh. Pensados para acompañar jornadas intensas de trabajo, entretenimiento o viajes, ambos dispositivos brindan energía suficiente para mantenerse conectados durante más tiempo.

«Buscamos ofrecer dispositivos que acompañen el ritmo de vida actual. La serie Xiaomi 17T combina fotografía avanzada, una experiencia visual inmersiva, gran autonomía y alto rendimiento para responder a las necesidades de quienes utilizan su smartphone como una herramienta para crear, trabajar, entretenerse y conectar con los demás», agregó Matkovic.

La potencia de la serie está respaldada por procesadores MediaTek de última generación. Ambos equipos cuentan además con el sistema Xiaomi 3D IceLoop, diseñado para optimizar la gestión térmica y mantener un rendimiento estable incluso durante tareas exigentes, videojuegos o multitarea intensiva.

Con estas incorporaciones, Xiaomi fortalece la serie T como una propuesta dirigida a usuarios que buscan fotografía, batería y rendimiento en un solo dispositivo, acompañándolos en cada experiencia, proyecto y momento que merece ser recordado.