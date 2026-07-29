¿Qué pagó The Strongest a la FIFA y qué deudas tiene por pagar?

Incumplió una instructiva de 2021 de la Cámara de Compensación de la FIFA de remitir documentos e información solicitada. Por eso fue multado con 5.000 dólares y la prohibición de inscribir jugadores. Esa sanción se suma a tres sentencias ejecutoriadas por obligaciones económicas.

El Tigre no cumplió una normativa de la FIFA.

Fuente: El Deber

The Strongest está impedido de registrar y habilitar jugadores. A las sentencias ejecutoriadas que tiene por incumplimiento de obligaciones económicas, se sumó un castigo por no atender una instructiva de procedimientos de la Cámara de Compensación de la FIFA.

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Por se motivo, el Tigre fue multado con 5.000 dólares. Pagó hace dos semanas y espera el visto bueno de la FIFA para continuar las gestiones de las otras sanciones.

La Cámara de Compensación tiene sede en París, Francia, la FIFA dice que “es una entidad de pagos independiente y regulada con el fin de procesar los pagos pendientes según el pasaporte electrónico de futbolistas”.

Los hechos

En 2021 la FIFA remitió a las asociaciones un instructivo para que los clubes adopten una “política de transparentar cuentas” en cuanto a la transferencia de jugadores.

Danny López, asesor legal de The Strongest, informó a DIEZ que el club no cumplió en su momento.

“La Cámara de Compensación tiene por objeto transparentar los movimientos y cuentas de los clubes del mundo. Para ello se debe acreditar documentos como estatutos, cuentas bancarias y llenar formularios que mandó la FIFA”, dijo López.

Como el Tigre no cumplió ese trámite en los tiempos fijados, fue multado con un equivalente a 5.000 dólares y prohibición de contratar jugadores.

El abogado manifestó que el club pagó hace un par de semanas, pero ello no es suficiente porque la FIFA solicitó acreditar otros papeles.

“Han revisado documentos y nos han hecho comentarios que el avance es sin novedad. Pero falta la respuesta definitiva, sin eso no podemos encarar los otros tres procesos”, acotó el abogado.

Lo que falta

De acuerdo con López, el bloqueo del sistema de habilitación y registro de jugadores al Tigre es por las deudas al técnico Carlos Bustos y a los jugadores Enrique Triverio y Abdiel Ayarza.

Se mencionó que una cuarta sentencia es por el uruguayo Sebastián Guerrero, “pero el club está acordando un arreglo con él”.

El periodo corto del fútbol boliviano para incorporar refuerzos es hasta la medianoche del viernes 31 de julio de 2026.

Con ese panorama, es difícil que pueda levantar las sanciones en esta ventana de pases.