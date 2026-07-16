Paro médico nacional se mantiene, profesionales condicionan su suspensión al pago total de salarios de junio

La medida contempla la suspensión de la atención en consulta externa y el repliegue de los médicos asignados a esa área para fortalecer los servicios de emergencia. Se mantendrá la atención a pacientes con cáncer y a personas con insuficiencia renal crónica.

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El paro médico nacional continuará de manera indefinida luego de que el Consejo Médico Nacional Extraordinario, realizado este jueves en la ciudad de Potosí, determinó mantener las medidas de presión debido a que hasta la fecha una parte de los profesionales de la salud de ocho departamentos aún no recibió el pago correspondiente al mes de junio.

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El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, informó que hasta ayer médicos de ocho departamentos continuaban sin percibir sus salarios de junio, por lo que el paro, iniciado el pasado lunes, se prolongará hasta que el pago sea regularizado para la totalidad del personal.

«Las medidas que se han adoptado en este Consejo Médico Nacional extraordinario son mantener las mismas medidas de presión que hasta ahora hemos sostenido. Estas consisten en suspender la atención de consulta externa y replegar a nuestros colegas designados a esa área para que refuercen la atención de emergencias, sin descuidar la atención de los pacientes con cáncer ni de aquellos con insuficiencia renal crónica», afirmó Anzoátegui.

La decisión fue asumida por la directiva del Colegio Médico de Bolivia y los representantes de los colegios médicos departamentales, quienes concluyeron que el conflicto persiste pese a que el Ministerio de Salud efectuó pagos parciales.

La medida contempla la suspensión de la atención en consulta externa y el repliegue de los médicos asignados a esa área para fortalecer los servicios de emergencia. Aclaró que se mantiene la atención a pacientes con cáncer y a personas con insuficiencia renal crónica.

Anzoátegui mencionó que, si bien hubo desembolsos parciales, estos no alcanzaron a todos los profesionales afectados. Precisó que en Santa Cruz más del 40% de los médicos seguía sin recibir el pago, mientras que en Cochabamba el porcentaje llegaba al 45%; en Tarija la situación era similar. A nivel nacional, estimó que entre el 35% y el 40% de los profesionales de los ocho departamentos con retrasos salariales continuaban sin cobrar sus haberes.

También remarcó que el paro solo será levantado cuando todos los profesionales reciban el pago íntegro de sus salarios. «Todos los profesionales en salud deben ser pagados en su totalidad para que el Consejo Médico Nacional suspenda sus medidas de presión», sostuvo.

Al conflicto de los médicos se sumarán los trabajadores en salud, quienes anunciaron un paro de 48 horas para este jueves y viernes en demanda del pago de los salarios adeudados, ampliando así las medidas de presión en el sistema público de salud.