Planta fotovoltaica en Viacha tendrá un costo de 41 millones de euros y estará lista en 14 meses

Con este proyecto, la autoridad edil consideró que Viacha se va a convertir en “un modelo” a seguir por otros municipios que como este apostarán por las energías limpias y amigables con el medioambiente.

Fuente: video Bolivia Tv

https://eju.tv/

Con una inversión de 41 millones de euros, 34 millones de la cooperación y 7 millones de contraparte nacional, la planta fotovoltaica en el municipio de Viacha será una realidad, la cual estará lista en los próximos 14 meses.

“Es un proyecto aproximadamente en unos 14 meses, entonces generará fuentes laborales para la comunidad donde se va a poner esta planta, es un beneficio para Viacha y para otros”, dijo el alcalde del municipio Jenrry Patzi, en contacto con Bolivia Tv.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El fin de semana, el presidente Rodrigo Paz anunció la puesta en marcha de este proyecto que cuenta con una ley que lo respalda, oportunidad en la que afirmó que la planta será la más grande de Bolivia.

Paz sostuvo que la futura infraestructura aprovechará las condiciones naturales de Viacha para la producción de energía renovable.

«Aquí hay mucho sol, me consta. Esa planta va a generar energía para nuestra industria, para que haya empleo, crecimiento y desarrollo», afirmó.

Patzi manifestó que según la información que se maneja, la planta fotovoltaica estará emplazada sobre 35 hectáreas de terreno y generará 40 megawatios de electricidad.

Según datos del proyecto denominado Proyecto Solar Contorno Bajo I este contará con 74.412 paneles fotovoltaicos con una potencia individual de 540W y una inclinación de 22 grados. Tendrá una vida útil calculada en 25 años.

Con este proyecto, la autoridad edil consideró que Viacha se va a convertir en “un modelo” a seguir por otros municipios que como este apostarán por las energías limpias y amigables con el medioambiente.

Sin embargo, Patzi enfatizó en que el principal beneficio será, sin duda, la disminución de las tarifas por energía eléctrica.

“El beneficio es que es una inversión millonaria, en medidores va a cambiar positivamente el consumo, pagar menos, estamos seguros de eso”, señaló el alcalde.

El burgomaestre mencionó que Viacha es una ciudad industrial, pero que su “sueño” es convertirla en una ciudad industrial verde, con una economía sostenible, para lo que está dispuesto a trabajar en otros proyectos de la mano del Gobierno nacional.

De hecho, dijo que sus próximas acciones se encaminarán a consolidar la industrialización de la basura y la instalación de luces leed inteligentes.