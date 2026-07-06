«Pueden iniciarme miles de procesos; no tengo ningún miedo», reta el gobernador Loza

Loza sostuvo que hay una «supuesta persecución política» contra dirigentes de organizaciones sociales y recordó que, a lo largo de distintos gobiernos, enfrentó varios procesos judiciales.

eju.tv / Video: DTV

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró este lunes que no «teme enfrentar» investigaciones o procesos judiciales en su contra y desafió a quienes impulsan denuncias en su contra al afirmar que pueden iniciarle «miles de procesos», porque, que en su criterio, no cometió ningún delito ni vulneró la Constitución Política del Estado (CPE).

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«Seguramente ahora, en estos cinco años que estoy empezando como gobernador, ¿cuántos procesos más tendré? Quiero decirlo: pueden sembrarme, si quieren, miles de procesos; no tengo ningún miedo. El que no comete delito, el que no viola la Constitución Política del Estado (CPE), no tiene por qué tener miedo», desafió Loza, tras ser consultado sobre las de denuncias en su contra y la aprehensión del dirigente Vicente Salazar.

Loza sostuvo que hay una «supuesta persecución política» contra dirigentes de organizaciones sociales y recordó que, a lo largo de distintos gobiernos, enfrentó varios procesos judiciales. En ese contexto, señaló que durante la gestión de Jeanine Añez y de su entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue objeto de siete procesos, mientras que en la administración del expresidente Luis Arce, aseguró haber afrontado entre cuatro y cinco causas.

«En términos de aprehensiones a dirigentes, solo me salvé de procesos en tiempos de Evo. Después, con la señora Añez y el señor Murillo, ustedes saben cuántos procesos tuve: siete procesos. Luego, en el tiempo del señor Lucho, de cuatro a cinco procesos», enumeró.

Asimismo, Loza rechazó las acusaciones que lo vinculan con el financiamiento o la organización de los recientes conflictos y bloqueos de más de 50 días registrados en el país. Aseguró que permaneció en Cochabamba durante los momentos de tensión y que no abandonó el departamento.

«Nos han acusado de estar financiando, eso es totalmente mentira. Que investiguen, que nos siembren, si quieren, miles de procesos, no hay ningún problema», insistió.

Las declaraciones de Loza se producen luego que en esta jornada, el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de La Paz determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro para el ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, dentro de la investigación por los bloqueos de carreteras que durante 53 días afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros servicios esenciales en el país.

La audiencia cautelar se desarrolló luego de que el Ministerio Público presentó una imputación formal en su contra, en la que lo señala como probable autor de cinco delitos relacionados con las movilizaciones registradas entre mayo y junio de este año. Inicialmente se pedía que la detención sea en la cárcel de San Pedro, en La Paz, empero, se cambió el requerimiento para el penal de máxima seguridad.