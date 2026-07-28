Salieron los resultados de la auditoría sobre los impuestos en Santa Cruz: 22.000 contribuyentes no pagaron lo que se debía

En mayo pasado se inició la auditoría en Recaudaciones, por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), con el fin de detectar irregularidades.

Una ciudadana en oficinas de Recaudaciones de Santa Cruz. Foto: El Deber

Fuente: El Deber

El alcalde de Santa Cruz, Mamén Saavedra, informó que ya concluyó la auditoría a Recaudaciones, específicamente a los impuestos de bienes inmuebles y reveló que el daño económico asciende a Bs 570 millones. La autoridad explicó que este monto es lo que 22.000 contribuyentes no pagaron de manera correcta en cuanto a sus tributos, entre las gestiones 2021 al 2026.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Saavedra indicó que durante este mes permitirá que estos usuarios, que saben que incurrieron en irregularidades, se apersonen a la Alcaldía para ponerse al día, porque a partir del 1 de septiembre se publicará los nombres de los propietarios de registros que se han observado.

«Entre la gestión 2021 y abril del 2026, hubo más de 22 mil casos de manipulación de impuestos que se rebajaron de manera irregular. Por ejemplo, una casa que tenía que pagar Bs 3 mil de impuestos a la propiedad solo pagó Bs 100. Así como este, hay miles de casos que suman más de Bs 570 millones», detalló la autoridad, a través de un audiovisual que ya circula por redes sociales.

Según su criterio, con ese dinero se ha podido construir más de 50 módulos educativos o 25 hospitales de segundo nivel en los últimos cinco años.

Es por ello que Saavedra anunció que «desde mañana, 29 de julio, hasta el 31 de agosto, por los próximos 34 días, se abre un espacio para que quienes pagaron menos de lo que correspondía regularicen su situación. Es decir, el dueño de la casa del ejemplo anterior, que en lugar de pagar 3 mil bolivianos de impuestos, pagó 100. Ahora debe pagar la diferencia, es decir, Bs 2.900».

Aclaró que no se van a cobrar multas ni intereses sobre el total del impuesto emitido. «Inclusive se harán planes de pago. Vamos a hacer públicos solo los números de registro de estos 22 mil inmuebles, preservando todavía el nombre de los propietarios para que durante este mes paguen y corrijan lo anteriormente explicado».

Sin embargo, advirtió que después de este periodo, «a partir del 1 de septiembre, se harán públicos los datos del contribuyente e iniciaremos acciones legales. No es intención del municipio seguir procesos de nadie, pero es nuestra obligación recuperar esos recursos que tanta falta le hacen a Santa Cruz».

Contexto

En mayo pasado se inició la auditoría en Recaudaciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), con el fin de detectar irregularidades.

“(La auditoría) se inicia el día de hoy. Es más, ya se tiene personal que ha llegado desde la ciudad de La Paz y se tiene un espacio para que el equipo de Santa Cruz y el que llegó de la sede de Gobierno trabajen esta semana”, informó el mismo Saavedra en un contacto con la prensa, en aquel entonces.

Sobre la auditoría forense que detectó a 170 funcionarios con accesos irrestrictos que les permitían modificar los datos y los montos de los pagos tributarios, el burgomaestre informó que varios han sido desvinculados, mientras que otros se encuentran bajo la Ley General del Trabajo, por lo que también se esta viendo la forma de “desvincularlos”.