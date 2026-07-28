Paz hace un balance positivo de sus reuniones con Fujimori, Kast y Milei

“Estos son los lineamientos de nuestra política exterior: infraestructura, energía y hermandad continental”, destacó

eju.tv

El presidente Rodrigo Paz cerró su visita a Lima con una evaluación positiva tras lograr importantes avances comerciales y de integración con sus pares de Perú, Keiko Fujimori; de Chile, José Antonio Kast; y de Argentina, Javier Milei.

Paz aprovechó su asistencia a la investidura de la presidenta Fujimori para concretar reuniones bilaterales con otros mandatarios, con la finalidad de abordar temas clave para reinsertar a Bolivia como un actor protagónico de la integración regional.

Con la mandataria peruana abordó la reactivación del gabinete binacional, la consolidación del puerto de Ilo, el corredor Guaqui-Puno y la conexión del norte amazónico con el comercio internacional a través de la carretera Cobija-Extrema, entre Brasil y Perú.

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“Ahorramos 350 kilómetros de ruta para salir al puerto de Chancay, potenciando el desarrollo del Beni y Pando. Bolivia vuelve a ser el eje de la integración regional”, destacó.

Por otro lado, con el presidente Kast planteó impulsar el Corredor Bioceánico Sur (que involucra a Tarija, Chuquisaca y Potosí) hacia el océano Pacífico, mientras que con el mandatario Milei gestionó nuevos convenios de exportación de electricidad para generar mayores ingresos al país.

“Estos son los lineamientos de nuestra política exterior: infraestructura, energía y hermandad continental”, afirmó el presidente al término de su intensa jornada de trabajo en la capital peruana.