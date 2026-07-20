Santa Cruz inicia una semana con fuertes vientos, descenso de temperaturas y alerta por incendios forestales

El lunes y martes predominarán las ráfagas de vientos que superarán los 80 km/h, en tanto que el miércoles ingresará un frente frío.

eju.tv / Fuente: El Deber

A partir de este lunes, 20 de julio, el departamento de Santa Cruz enfrentará una semana marcada por condiciones climáticas extremas, con ráfagas de viento superiores a los 80 km/h, el ingreso de un frente frío de intensidad leve a mitad de semana y el retorno de altas temperaturas hacia el fin de semana. A este panorama se suma la advertencia sobre un mayor riesgo de sequía e incendios forestales debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, señaló en su informe del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

De acuerdo con el pronóstico, el lunes 20 y martes 21 predominarán vientos del norte de gran intensidad en todo el territorio cruceño. En Santa Cruz de la Sierra y el Norte Integrado las ráfagas podrían superar los 80 km/h, especialmente durante la jornada del lunes, acompañadas de lluvias de baja intensidad.

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En tanto que el miércoles 22 ingresará un frente frío débil con precipitaciones de variada intensidad, provocando un descenso de las temperaturas durante la madrugada del jueves 24. Las mínimas previstas serán de 14°C en la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 7°C en los Valles Cruceños, 11°C en la provincia Cordillera y 15°C en la Chiquitania.

Sin embargo, a partir del fin de semana volverán los vientos del norte, favoreciendo un rápido incremento de las temperaturas, que alcanzarán sus valores más elevados el domingo.

En el contexto climático, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que el fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose. Según sus proyecciones, existe un 81% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año, mientras que hay un 97% de posibilidades de que se prolongue hasta el inicio del otoño de 2027.

Las proyecciones apuntan a un escenario de temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones deficitarias, condiciones que podrían adelantar la época de sequía en Santa Cruz y favorecer la propagación de incendios forestales.

Las autoridades también mantienen una alerta máxima por el riesgo de incendios hasta el martes 21. La provincia Germán Busch, en la frontera con Brasil, es considerada la zona de mayor peligro, debido a la presencia de un incendio forestal activo, temperaturas que podrían llegar a los 35°C y ráfagas de viento superiores a los 50 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones por los fuertes vientos, evitar actividades que puedan generar focos de calor y mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre la evolución del tiempo y el riesgo de incendios forestales.

En tanto que, en el resto de las provincias cruceñas, la situación climática es la siguiente:

Andrés Ibáñez y el Norte Integrado

La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 30°C con vientos del norte muy fuertes hasta el martes (más de 80 km/h). En tanto que a partir de la media semana se tendrán vientos del sur (más de 50 km/h) sobre todo miércoles y jueves. Los cielos irán de mayormente nublado a parcialmente cubierto; despejándose el fin de semana. En tanto que las lluvias serán de moderadas a fuertes hasta el día miércoles.

Valles Cruceños

La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 28°C con vientos del norte y ráfagas que alcanzarán los 60 km/h hasta el martes, además de vientos leves del sur por el resto de la semana. En tanto, el cielo estará mayormente nublado a parcialmente cubierto con periodos despejados, mientras que se presentarán lluvias débiles a moderadas el miércoles y jueves.

Cordillera

La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 33°C con vientos que tendrán ráfagas del norte de hasta 70 km/h que durará hasta el martes y a partir de ahí se tendrán vientos del sur moderados. En tanto que los cielos irán de mayormente nublado a parcialmente cubierto con periodos despejados y habrá lluvias débiles a moderadas el miércoles.

Chiquitania

La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 35°C con vientos del norte y ráfagas de hasta 80 km/h hasta el martes, afectando sobre todo al este de Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Los cielos irán de mayormente nublado a parcialmente cubierto; despejándose el fin de semana. En tanto que las lluvias irán de débiles a moderadas hasta el miércoles.