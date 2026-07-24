“Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de la corrupción”, dice constitucionalista y ve que se necesita apoyo internacional

Tras conocerse que dos imputados en los casos maletas y Marset fueron beneficiados con detención domiciliara, Herrera consideró la situación “desnuda la fragilidad en la que se encuentra el Poder Judicial”.

“El Estado está infiltrado por el narcotráfico”, consideró William Herrera

Fuente: Unitel

El abogado constitucionalista William Herrera consideró este viernes que Santa Cruz se convirtió en el “epicentro de la corrupción” y que Bolivia necesita apoyo de organismos internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado. “El Estado está infiltrado por el narcotráfico”, manifestó.

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“Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de todos estos actos de corrupción, y Viru Viru en particular”, indicó al recordar que, en 2023, la policía española encontró casi media tonelada de cocaína en la bodega de un vuelo comercial proveniente del aeropuerto cruceño que aterrizó en Madrid.

“No se ha hecho ningún cambio, sigue la misma estructura del MAS. El Gobierno no ha tomado medidas, el poder Judicial, sigue exactamente igual. Incluso en algunos casos, peor que antes, parece que no se han enterado que cambió el gobierno”, manifestó.

En los últimos días se conoció que se otorgó detención domiciliaria para Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz y entregado a EEUU.

De la misma manera, el exjuez Hebert Zeballos, investigado en el caso de las 31 maletas que ingresaron de manera irregular por Viru Viru, fue beneficiado con detención domiciliaria.

Ante esto, Herrera consideró que estos casos “desnuda la fragilidad en la que se encuentra el Poder Judicial” y agregó que “reina la corrupción, reina esta entrada y salida de imputados”.

“Se necesita apoyo internacional, creo que el Estado por si solo no puede autodepurarse porque es muy evidente que buena parte de las instituciones están comprometidas con todo esto”, indicó Herrera en contacto con Telepaís.

“El Estado boliviano no puede salir por sí solo del pozo en el que estamos”, remarcó y dijo que “hay que hacer muchas cosas que no se han hecho. Todo está muy lento. El Estado está infiltrado por el narcotráfico”.