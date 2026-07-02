Scaloni señaló a Francia como el principal candidato a ganar el Mundial

Fuente: Visión 360

«Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta»: esa fue la respuesta del DT de Argentina, Lionel Scaloni cuando le preguntaron acerca de los candidatos a ganar el Mundial.

«Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta»: esa fue la respuesta del DT de Argentina, Lionel Scaloni cuando le preguntaron acerca de los candidatos a ganar el Mundial.

El DT habló en la previa del juego de Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y analizó al conjunto africano y señaló a Francia como el principal candidato a quedarse con el trofeo, aunque también mencionó a otros que tienen altas chances de levantarlo.

«Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta», declaró cuando le preguntaron acerca de los posibles candidatos». Y añadió, al respecto de la paridad que se está mostrando en los dieciseisavos del Mundial: «Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil».

Con respecto a Cabo Verde, sorpresivo rival que finalizó segundo en el Grupo H dejando afuera a Uruguay, analizó: «Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad».

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«Estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento», agregó.