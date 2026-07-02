Scaloni señaló a Francia como el principal candidato a ganar el Mundial

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«Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta», declaró el DT del cuadro Albiceleste en la previa del choque con Cabo Verde.
Lionel Scaloni durante la conferencia previa al juego con Cabo Verde. / Foto. AFA

 

Fuente: Visión 360

«Lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta»: esa fue la respuesta del DT de Argentina, Lionel Scaloni cuando le preguntaron acerca de los candidatos a ganar el Mundial.

El DT habló en la previa del juego de Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y analizó al conjunto africano y señaló a Francia como el principal candidato a quedarse con el trofeo, aunque también mencionó a otros que tienen altas chances de levantarlo.

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«Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta», declaró cuando le preguntaron acerca de los posibles candidatos». Y añadió, al respecto de la paridad que se está mostrando en los dieciseisavos del Mundial: «Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil».

Con respecto a Cabo Verde, sorpresivo rival que finalizó segundo en el Grupo H dejando afuera a Uruguay, analizó: «Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad».

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«Estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento», agregó.