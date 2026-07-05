Sector comercial rechaza alargar el feriado del 16 de julio en La Paz y plantea otras alternativas

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el presidente Eduardo Olivo rechazó la propuesta de extender el feriado del 16 de julio (en La Paz) hasta el viernes y planteó, como alternativa, trasladarlo a esa jornada sin aumentar los días no laborables.

Si bien desde el sector comprenden la necesidad de impulsar al turismo, consideran que sumar un día más sin actividad laboral afectaría el proceso de recuperación que recién comienza, ya que tras 53 días de bloqueos, la prioridad sigue siendo acelerar la reactivación económica y normalizar el flujo de mercaderías, que aún enfrenta dificultades logísticas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Entendemos la necesidad del sector turismo, pero creo que también, después de 53 días de paro, la mejor decisión sería trabajar en vez de ampliar el día viernes feriado”, señaló el ejecutivo al reflejar la necesidad de agilizar la salida de toda la mercadería que ha estado varada más de 50 días tanto en puertos como en Aduana.

Olivo sostuvo que la Cámara no se opone a generar un fin de semana largo para favorecer al turismo interno, pero insistió en que ello no debe implicar perder una jornada adicional de trabajo.

El dirigente remarcó que el turismo es uno de los sectores más afectados, aunque considerò que su recuperación requiere medidas estructurales y no una decisión puntual sobre el calendario.

“Creo que se tiene que trabajar en un proyecto estratégico de largo plazo”, expresó al resaltar que hay otras alternativas para estimular a la industria de los viajes como el bajar aranceles, promover el turismo o garantizar la libre transitabilidad en las vías.

Olivo indicó que, pese al levantamiento de los bloqueos, la cadena logística todavía no logra recuperar su ritmo y explicó que el sector público y privado realizan esfuerzos para liberar la carga retenida y evitar costos adicionales para importadores y exportadores, por lo que considera necesario mantener la actividad económica.