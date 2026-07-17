Tragedia en El Alto: tres trabajadores mueren aplastados por material de acero

Las víctimas, de 27, 33 y 53 años, fueron trasladadas a la clínica Fides, pero llegaron sin signos vitales. La Felcc investiga las causas del accidente.

Familiares de las víctimas en las puertas de la clínica. Foto: Red Uno

Fuente: Red Uno

Tres hombres perdieron la vida la tarde de este viernes al interior de una empresa importadora ubicada en la ciudad de El Alto, luego de ser presuntamente aplastados por material de acero. Las víctimas tenían 27, 33 y 53 años.

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Tras el accidente, los afectados fueron evacuados hasta la clínica Fides; sin embargo, ingresaron sin vida al centro médico.

Luego de conocerse el hecho, familiares de los fallecidos llegaron hasta el centro médico y rechazaron inicialmente que los cuerpos fueran trasladados a la morgue para los procedimientos legales correspondientes.

Ante esta situación, la Policía solicitó apoyo de otras unidades para restablecer el orden y concretar el traslado de los cadáveres.

Con el refuerzo policial, las autoridades lograron trasladar los cuerpos para que se practiquen los exámenes forenses correspondientes.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para establecer qué provocó el accidente y determinar si hubo fallas en las condiciones de seguridad o posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del hecho. Las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias en las que murieron las tres personas.