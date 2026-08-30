Al menos ocho muertos tras naufragio de ferri en Chipre

La embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia, en la parte norte de la isla ocupada por Turquía.

Al menos ocho personas han perdido la vida y una veintena siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferri con 267 personas a bordo este domingo (30.08.2026) frente a la costa norte de Chipre, indicaron las autoridades locales a medios turcos.

Todavía no se han determinado las causas del hundimiento, pero un pasajero rescatado declaró que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara.

En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferri tras haber volcado y gente con chalecos salvavidas sobre el casco del barco. Hacía sol y varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

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Buques, aeronaves y balsas de rescate turcas participan en las labores de rescate frente al puerto de Kyrenia (30.08.2026) Imagen: Jewel Samad/AFP

El desastre ocurrió frente a la costa de Kyrenia, un popular destino vacacional. La embarcación formaba parte de los diversos servicios de transporte marítimo que conectan a diario el norte de Chipre, un Estado separatista turcochipriota no reconocido, con Turquía.

Turquía ocupó esa parte de la isla en 1974, en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

rr afp/ap/reuters

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