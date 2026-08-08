Alcaldesa de Copacabana ve difícil reactivar el turismo tras 53 días de bloqueo

La alcaldesa de Copacabana, Nelly Cristina Tito Díaz, advirtió que será difícil recuperar rápidamente la actividad turística del municipio después de los 53 días de bloqueo de caminos, que provocaron un fuerte impacto en la población, el comercio, los hoteles y los servicios vinculados al turismo en la región del lago Titicaca.

La autoridad señaló que el municipio trabaja de manera coordinada con la Gobernación de La Paz y el Gobierno nacional para impulsar un plan de reactivación turística que permita promocionar los diferentes atractivos de Copacabana y recuperar progresivamente el flujo de visitantes. “Pedimos a Dios y a la Virgen para que realmente pueda reactivarse lo que es Copacabana”, manifestó.

Tito Díaz explicó que la oferta turística del municipio va más allá de la tradicional visita al santuario de la Virgen de Copacabana y de los recorridos por las islas del Titicaca. Destacó también la existencia de sitios arqueológicos y otros atractivos que, según dijo, todavía deben ser descubiertos y promocionados.

De acuerdo con los datos reportados por el sector, las pérdidas económicas llegaron a aproximadamente Bs 500.000 por día, afectando a hoteles, restaurantes, lancheros, artesanos, guías turísticos y transportistas que prestan servicios hacia la Isla del Sol y la Isla de la Luna.

La interrupción de las rutas también provocó una caída significativa de las reservas. Hoteles y hostales registraron cancelaciones de entre 80% y 90%, mientras que algunos visitantes quedaron varados en la zona y tuvieron que coordinar traslados especiales para poder salir del municipio.

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A la falta de turistas se sumaron dificultades para el abastecimiento de alimentos, GLP y combustibles, lo que incrementó los costos de operación de los establecimientos que intentaron mantener sus actividades durante el periodo de conflicto.

La alcaldesa consideró que el desafío ahora es recuperar la confianza de los visitantes y operadores turísticos y evitar que los efectos del conflicto se prolonguen durante los próximos meses.

Tito Díaz invitó a los turistas nacionales y extranjeros a volver a Copacabana y conocer sus diferentes atractivos. Señaló que la recuperación del turismo será fundamental para reactivar el movimiento económico y recuperar los ingresos de las familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad.

La autoridad expresó su esperanza de que la situación pueda superarse a la brevedad y que Copacabana vuelva a recuperar el movimiento turístico que caracteriza a este municipio del lago Titicaca.