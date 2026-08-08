Senamhi alerta descenso de temperaturas en cinco departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por el ingreso de un frente frío que provocará un descenso considerable de temperaturas desde el domingo hasta el martes en cinco departamentos.

Según el reporte oficial, las temperaturas podrían descender entre 6°C y 12°C por debajo de los valores habituales de cada región.

Asimismo, alertó que el frente frío afectará principalmente a Cochabamba en las provincias del norte, especialmente en Chapare y Carrasco.

En Tarija, las temperaturas bajarán en las provincias de Gran Chaco, O’Connor, Cercado, Arce, Avilés y Méndez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras que en Santa Cruz se prevé descenso de temperaturas en las provincias Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos. Además, en Cordillera, Germán Busch, Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande.

También estará afectado el departamento de Chuquisaca en las regiones de Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto y Tomina.

En tanto, en Beni el descenso llegará a provincias de Cercado, Marbán, Moxos, General José Ballivián, Yacuma, Mamoré e Iténez.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar previsiones, especialmente en zonas donde las temperaturas suelen variar de manera brusca.