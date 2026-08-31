¡Atención distritos 6 y 7! Amplían hasta el 4 de septiembre la postulación a viviendas sociales

Ximena Rodriguez

Debido a la masiva concurrencia de vecinos e intenso interés de la población cruceña, se decidió ampliar formalmente el período de recepción de carpetas hasta el próximo 4 de septiembre. Esta iniciativa forma parte de una acción conjunta entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz junto a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).

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La alta demanda registrada en los distritos 6, 7 y 8 motivó que el municipio habilitea días adicionales para dar cobertura a todas las familias que buscan ingresar a este beneficio estatal.

Mantenimiento de garantías y atención sin cobros

Pese al incremento en la cantidad de postulantes durante esta ampliación de plazo, el municipio ratificó que no existen cobros de ninguna naturaleza. Asimismo, las instituciones advirtieron que la extensión de la convocatoria no implica la habilitación de gestores de ningún tipo.

Con esta nueva fecha límite fijada para el 4 de septiembre, se aguarda que más solicitantes completen la entrega de sus carpetas en los distritos municipales.

Condiciones indispensables para la postulación

Los ciudadanos que deseen aprovechar esta prórroga para presentar sus antecedentes deberán cumplir sin excepción con todos los parámetros fijados por AEVivienda. Los requisitos exigidos para calificar al beneficio se detallan a continuación:

Nacionalidad y familia: Ser boliviano/a mayor de edad con carga familiar.

Ser boliviano/a mayor de edad con carga familiar. Permanencia en el lugar: Demostrar residencia permanente en la zona, lugar, comunidad o localidad donde se implementará el proyecto.

Demostrar residencia permanente en la zona, lugar, comunidad o localidad donde se implementará el proyecto. Propiedad Única: El lote o inmueble debe ser su única propiedad a nivel nacional.

El lote o inmueble debe ser su única propiedad a nivel nacional. Sin adjudicaciones anteriores: No haber sido beneficiario/a de programas estatales de vivienda anteriormente.

No haber sido beneficiario/a de programas estatales de vivienda anteriormente. Aporte propio: Compromiso de aporte propio en agregados y/o materiales de construcción.

Junto a la solicitud, cada interesado deberá adjuntar las fotocopias de las cédulas de identidad vigentes de la familia, carnet de discapacidad en caso de corresponder y el plano de la propiedad. Adicionalmente, el lote debe contar con documentación legal mediante Folio Real, Título Ejecutorial INRA, certificación de saneamiento con minuta y declaración jurada, o las certificaciones comunales en territorios TCO, TIOC o GAIOC.