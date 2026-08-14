Bolívar derrota fácil a San Antonio antes de irse a Brasil

La Academia presentó un equipo en su mayoría alterno. El 4 a 1 pudo ser más amplio. Se estrenaron como goleadores esta temporada los refuerzos Arce y Miranda. Hubo dos penales, uno lo falló Cauteruccio.

Fuente: Brújula Digital|Premium

Con un equipo en su mayoría alterno Bolívar derrotó a San Antonio (4-1) y se afirmó como segundo de la tabla, este viernes en el estadio Hernando Siles de La Paz por la jornada 15 de la Liga boliviana.

El técnico celeste Alejandro Restrepo optó por cuidar jugadores para lo que será el martes su visita al brasileño Sao Paulo, en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Aún así la Academia fue muy superior a San Antonio. La diferencia en el score pudo ser incluso mayor. El árbitro Ivo Méndez cobró dos penales a favor de Bolívar —por discutidas manos—, pero uno de ellos fue errado por Martín Cauteruccio.

Bolívar llegó a 30 puntos para acercarse al líder Always Ready (33) y alejarse un poco de The Strongest (27), aunque la banda roja y el Tigre aún tienen que jugar sus encuentros de la fecha.

El gol tempranero de Arce

Desde el pitazo inicial pasaron 78 segundos para que Billy Arce anote su primer gol como jugador de Bolívar. Un error en salida de Padilha lo aprovechó Dorny Romero, quien asistió para que el ecuatoriano mande la pelota adentro (2’).

El gol tempranero le dio confianza a la Academia como para buscar otro más. Romero, Cauteruccio y Arce dispusieron de buenas ocasiones. Un par de veces el golero visitante Lucca Giossa evitó la nueva caída de su arco.

En lo poco que San Antonio hizo en ofensiva, el empate (1-1) llegó casi de manera sorpresiva a los 26’ con una definición de Cristhian Machado a pase de Adalid Terrazas, ante las debilidades que ofreció la defensa bolivarista.

Asegurando el triunfo

Arce pifió lo que pudo ser su doblete. Se lo perdió el ecuatoriano tras un buen pase de Romero.

Otro gol de Bolívar fue anulado por posición adelantada cuando el delantero dominicano metió la cabeza para introducir la pelota en el arco.

Pero como el segundo de Bolívar rondaba, finalmente llegó a los 41’, lo hizo de tiro penal, que fue cobrado por una mano no intencional.

Volviendo del descanso, Bolívar aseguró el triunfo a los 55’ mediante Cauteruccio, quien solo tuvo que empujar la pelota adentro después de un magnífico tiro libre de Leonel Justiniano. El disparo del capitán había rebotado en el palo derecho, de donde recogió el goleador.

Otro penal, también por supuesta mano, lo desperdició Cauteruccio con su remate que mandó la pelota por encima del travesaño.

El juego siguió hasta el noveno minuto de adición. Un instante antes (98’), el turno para estrenarse esta temporada como goleador de Bolívar fue de Bruno Miranda, quien puso la cabeza para el definitivo 4 a 1.