Bolívar reconoce a José Sagredo tras cumplir 200 partidos oficiales con el club

Desde su llegada en 2022, el defensor se convirtió en una pieza clave. A pesar de los cambios de entrenador, todos lo han considerado titular indiscutible.

José Sagredo recibe su camiseta con el número 200 por sus partidos disputados en el club Bolívar.

Fuente: Unitel

José Sagredo, lateral de Bolívar, recibió un reconocimiento de parte de la dirigencia paceña por haber llegado a los 200 partidos en la institución celeste.

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El defensor es uno de los pilares importantes del actual onceno del entrenador colombiano Alejandro Restrepo, aunque la titularidad la consiguió desde que arribó en Tembladerani, en 2022.

Sagredo logró tres títulos con la camiseta de Bolívar en el torneo Apertura 2022, Copa División Profesional 2023 y el torneo boliviano de 2024.

A pesar de que es criticado cuando las cosas no salen en la zona defensiva, su capacidad de adaptarse como lateral o defensa central y no darse por vencido dentro del campo de juego le dieron un lugar entre los líderes del plantel.

José Sagredo recibió una camiseta de Bolívar enmarcada y con el número 200 en alusión a la cifra de partidos. Su trayectoria comenzó en Destroyers pasó a Blooming llegó a La Paz para defender a The Strongest y luego se marchó a la vereda del frente.