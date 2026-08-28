Cívicos cruceños advierten con medidas contra el decreto que elevó el precio del diésel

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El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que “se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, y señala que los ministros te charlan y el presidente no toma decisiones.

El vicepresidente cívico Agustín Zambrana. Foto: Archivo eju.tv

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Fuente: DTV

El Gobierno determinó que no abrogará el Decreto Supremo 5676 pese a que el sector productivo decidió dar como plazo hasta este domingo para que se anule la norma que elevó el precio de diésel a Bs 18 por litro para grandes consumidores; caso contrario, el lunes el directorio cívico se reunirá para determinar si ir a una Asamblea de la Cruceñidad y asumir decisiones.

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El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que “se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, y señala que los ministros te charlan y el presidente no toma decisiones.

Zambrana señala que es casi inminente que esta semana se vaya a “una Asamblea de Cruceñidad”. Sostiene que, por el bien de Santa Cruz, “vamos a importar combustible a como dé lugar”, dijo.

“Presidente está trancando todo, nos cansamos”, manifestó.

¿Qué medidas podrían asumir? El cívico señala que ve difícil un paro; “podríamos ir a un cabildo”, dijo.