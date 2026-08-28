Cívicos cruceños advierten con medidas contra el decreto que elevó el precio del diésel

El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que “se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, y señala que los ministros te charlan y el presidente no toma decisiones.

El vicepresidente cívico Agustín Zambrana. Foto: Archivo eju.tv

Fuente: DTV

El Gobierno determinó que no abrogará el Decreto Supremo 5676 pese a que el sector productivo decidió dar como plazo hasta este domingo para que se anule la norma que elevó el precio de diésel a Bs 18 por litro para grandes consumidores; caso contrario, el lunes el directorio cívico se reunirá para determinar si ir a una Asamblea de la Cruceñidad y asumir decisiones.

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El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que “se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, y señala que los ministros te charlan y el presidente no toma decisiones.

Zambrana señala que es casi inminente que esta semana se vaya a “una Asamblea de Cruceñidad”. Sostiene que, por el bien de Santa Cruz, “vamos a importar combustible a como dé lugar”, dijo.

“Presidente está trancando todo, nos cansamos”, manifestó.

¿Qué medidas podrían asumir? El cívico señala que ve difícil un paro; “podríamos ir a un cabildo”, dijo.