El Gobierno dice que 15 policías custodian a la activista Nadia Beller en el hospital

El vocero de la Presidencia indicó que en primera instancia cinco uniformados custodiaban a Nadia Beller y, luego de la denuncia de supuesta falta de seguridad, se sumó una decena de uniformados, dijo el vocero

Por: eju.tv / Video: No Mentirás

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, indicó que la activista y abogada Nadia Beller cuenta con 15 policías como resguardo en el hospital en el que está internada, en Santa Cruz de la Sierra.

«Habían cinco policías y una policía mujer por el tema de género, que tenía acceso a su habitación», señalo.

Explicó que además habían otros «dos policías afuera y dos en las gradas», que custodiaban a la mujer en la clínica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Luego de la denuncia de supuesta falta de seguridad que planteó Beller, se sumaron una decena de uniformados.

«Hay 15 policías resguardándola y ella tiene que ser protegida como cualquier víctima de intento de homicidio, pero máxime cuando ella hace semejantes afirmaciones que necesitamos que sean aclaradas», indicó el vocero.

Al mediodía del martes, Beller bridó una entrevista a la red DTV en la cual, además de lanzar una serie de denuncias, se quejó sobre la supuesta falta de seguridad para protegerla.

«Quiero que sepan que solo me han puesto una escolta mujer y la gente entra y sale y no les hacen ni las mínima revisión», señaló.

«Van a venir y me van a rematar, es un fácil entrar al hospital», afirmó en referencia al ataque que sufrió la noche del lunes de parte de dos sujetos disfrazados como deliverys.

Por este caso es investigado Fernando Cerimedo, a quien identificaron como asesor del presidente Rodrigo Paz.