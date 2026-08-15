El mundo no deja de temblar: 98 sismos de hasta magnitud 7.7 en una semana y estos fueron los registrados en Perú

Indonesia registró el terremoto más fuerte de la semana, con magnitud 7.7, mientras Colombia fue sacudida por un movimiento de 7.4. En Perú también se reportaron sismos de magnitud 4.6 o superior en Junín y Piura.



La actividad sísmica volvió a concentrar la atención internacional durante la última semana. De acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) , entre el 7 y el 14 de agosto se registraron 98 sismos de magnitud 4.5 o superior alrededor del mundo. El evento de mayor magnitud de este periodo alcanzó 7.7 y ocurrió ayer, 14 de agosto frente a la isla de Flores, en Indonesia. La secuencia también incluyó un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, registrado el 10 de agosto, además de movimientos de magnitud superior a 5 en distintos puntos del planeta. Perú también apareció en el mapa de actividad sísmica de la entidad estadounidense durante estos días. eju.tv



Ambos países, al igual que el Perú, se encuentran dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica que bordea el océano Pacífico. Cuatro sismos de magnitud 4.6 se registraron en Perú Según los datos del mapa de monitoreo de la USGS proporcionados para este periodo, cuatro movimientos de magnitud 4.6 o superior tuvieron como referencia localidades del territorio peruano. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El primero ocurrió el 7 de agosto, cerca de las 11 p. m., en Yanacancha, provincia de Chupaca, Junín, con una magnitud de 4.7 y una profundidad de 10 kilómetros. Este movimiento cobra relevancia porque la zona fue afectada el pasado 18 de julio por un sismo de 5.4, que dejó seis fallecidos y más de 70 heridos. La poca profundidad del evento, de 24 kilómetros, contribuyó a la severidad de sus efectos. Desde entonces, la zona ha mantenido una constante actividad sísmica.

Dos días después, el 9 de agosto, la actividad sísmica volvió a registrarse en el territorio nacional. Uno de los movimientos alcanzó una magnitud de 4.6 y tuvo como referencia la zona de Sechura, en Piura, a una profundidad de 39.7 kilómetros. Ese mismo día se produjeron otros dos eventos en Junín. Uno de ellos ocurrió en las inmediaciones de Satipo, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 95.5 kilómetros. Horas después, otro movimiento de magnitud 4.6 fue ubicado en la zona de Chambará, con una profundidad de solo 10 kilómetros. Indonesia registró el terremoto más fuerte de la semana El movimiento de mayor magnitud dentro del periodo analizado ocurrió el 14 de agosto en Indonesia. El USGS registró un terremoto de magnitud 7.7, localizado a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores, con una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. El evento fue seguido por una serie de movimientos en la misma zona. En las horas posteriores se registraron sismos de 5.9, 5.6, 6.1, 5.5, 5.3, 5.2 y 5.0, entre otros, según el listado proporcionado por el USGS. Colombia también fue sacudida por un terremoto de 7.4 Otro de los eventos que destacó durante la semana ocurrió en Colombia el 10 de agosto. El USGS registró un terremoto de magnitud 7.4 cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de aproximadamente 110 kilómetros. El movimiento fue seguido por otros sismos en la región, aunque ninguno alcanzó la magnitud del evento principal. La USGS informó que, en el conjunto del planeta, fueron 98 los sismos de magnitud 4.5 o superior registrados durante esa semana, siendo el terremoto de Colombia de 7.4 el mayor hasta la ocurrencia posterior del evento de 7.7 en Indonesia dentro del periodo señalado. Japón, Filipinas, Tonga y otros países también registraron sismos