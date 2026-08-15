Cuatro osos perezosos son liberados en área protegida de Trinidad tras ser rescatados

La labor fue efectuada por efectivos pertenecientes a la Dirección Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (FELC-DA) de la capital del Beni.

Fuente: ABI

Luego de concluir con la etapa de verificación de su estado de salud, cuatro osos perezosos fueron liberados en el Área Protegida Municipal de la comunidad Puerto Almacén, ubicada en Trinidad.

La labor fue efectuada por efectivos pertenecientes a la Dirección Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (FELC-DA) de la capital del Beni.

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De acuerdo con los antecedentes, los ejemplares fueron previamente rescatados en diferentes sectores de la ciudad y luego sometidos a una evaluación veterinaria, determinándose que se encontraban en óptimas condiciones de salud para retornar a su hábitat natural.

Con esta acción, la Policía boliviana reafirmó su compromiso con la protección de la fauna silvestre, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas del país.