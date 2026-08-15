Ley de arraigo no aplica a Lupo y Camacho porque siguen siendo funcionarios públicos, afirma el presidente del Senado

La autoridad consideró que sería «absurdo» impedir que una persona designada como embajador asuma sus funciones en el exterior únicamente porque anteriormente ocupó otro cargo dentro de la administración pública.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, afirmó en las pasadas horas que la Ley de Arraigo 1709 no sería aplicable a los nuevos embajadores designados José Luis Lupo, exministro de la Presidencia, y Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, debido a que ambos mantienen su condición de funcionarios públicos tras asumir nuevas funciones diplomáticas.

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«Hemos discutido este tema mientras estábamos en el momento. Obviamente, esta ley de los seis meses, de arraigo es para funcionarios que han salido o han dejado de ser funcionarios. Un embajador sigue siendo un funcionario boliviano y, obviamente, seguramente cuando cumpla su tarea deberá volver al país y rendir lo que establece la ley», sostuvo el titular del Senado.

La autoridad consideró que sería «absurdo» impedir que una persona designada como embajador pueda asumir sus funciones en el exterior únicamente porque anteriormente ocupó otro cargo dentro de la administración pública.

«Sería absurdo que nombremos a un embajador y no pueda asumir porque ha dejado de ser, qué sé yo, ministro o viceministro, o haya tenido una función antes», indicó Ávila.

La posición del presidente del Senado se conoce después de que la Cámara Alta aprobó, en sesión reservada el jueves 13 de agosto, las designaciones de Lupo y Camacho como los primeros embajadores del gobierno de Rodrigo Paz.

José Luis Lupo, exministro de la Presidencia, fue designado como representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA); mientras que, Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, fue designado embajador de Bolivia en Paraguay.