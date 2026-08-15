Arabia Saudí lanza una coalición marítima en medio de la escalada en Yemen

Los ataques del grupo amenazan una ruta marítima del Mar Rojo que se ha vuelto cada vez más importante en medio de las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí ha anunciado el lanzamiento formal de una coalición multinacional de defensa marítima destinada a salvaguardar el transporte marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, ante la escalada de hostilidades con los hutíes de Yemen, que amenaza una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Trece países han completado los trámites necesarios para unirse formalmente a la alianza, mientras que quince han firmado su declaración conjunta, según informó el Ministerio de Defensa saudí el jueves.

Riad describió este acontecimiento como el «lanzamiento oficial» de la coalición y el inicio de su activación institucional y operativa. Arabia Saudita designará a su primer comandante, mientras que se espera que Pakistán nombre al subcomandante. Se prevé que la alianza coordine el intercambio de inteligencia, los ejercicios conjuntos y las operaciones marítimas destinadas a proteger la navegación comercial en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

El anuncio se produce en medio de una fuerte escalada entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en Yemen y el movimiento hutí, alineado con Irán, tras aproximadamente cuatro años de relativa calma.

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A principios de este mes, los hutíes anunciaron ataques coordinados con misiles balísticos y drones contra campamentos militares pertenecientes al gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí. El grupo afirmó haber actuado tras detectar preparativos para una ofensiva contra territorio controlado por los hutíes.

Las fuerzas gubernamentales reconocieron las bajas, mientras que Reuters citó fuentes gubernamentales que afirmaban que al menos 30 soldados habían muerto.

Las tensiones se han ido intensificando desde julio, cuando una disputa sobre los vuelos directos entre Saná, controlada por los hutíes, y Teherán contribuyó a romper la tregua que llevaba vigente mucho tiempo. Después de que las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí atacaran el aeropuerto de Saná el 13 de julio para impedir que un avión iraní repatriara a una delegación hutí desde Teherán, el grupo culpó a Riad, declaró el fin del alto el fuego y, posteriormente, anunció un bloqueo naval contra Arabia Saudí.

Desde entonces, los hutíes han reivindicado ataques contra infraestructuras petroleras y de transporte marítimo vinculadas a Arabia Saudí, mientras que la coalición liderada por Arabia Saudí ha atacado emplazamientos militares hutíes en Yemen.

Este enfrentamiento supone una amenaza particular para Riad, ya que el Mar Rojo se ha convertido en una salida cada vez más importante para el petróleo saudí en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las graves interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Saudi Aramco ha desviado crudo desde el estrecho de Ormuz a través de su oleoducto transcontinental hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Según informó Reuters, citando datos de seguimiento de buques cisterna, las cargas en ese puerto han promediado más de cuatro millones de barriles diarios desde junio, más de cuatro veces el nivel registrado durante el mismo período del año pasado.

Dado que el petróleo y los productos derivados del petróleo representan más de las tres cuartas partes de las exportaciones saudíes, una interrupción prolongada del transporte marítimo en el Mar Rojo podría, por lo tanto, amenazar una ruta de exportación alternativa crucial.

La activación de la coalición se produce en medio de informes que indican que Riad se está preparando para una confrontación potencialmente más amplia con los hutíes. A principios de este mes, The Guardian informó, citando fuentes yemeníes, que las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí estaban siendo reposicionadas para una posible ofensiva marítima y terrestre.