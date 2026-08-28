El Sedes reporta un nuevo caso de Hanta Virus en Yacuiba

El caso activó las alertas epidemiológicas y motivó el refuerzo de las recomendaciones sanitarias en las zonas donde se identificaron contagios durante la presente gestión.

Fuente: El Periódico

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó un nuevo caso de hantavirus en el municipio de Yacuiba, con lo que el departamento de Tarija suma 10 personas afectadas por esta enfermedad en lo que va de la gestión.

El registro fue incorporado al sistema de vigilancia epidemiológica luego de que las autoridades sanitarias realizaran las evaluaciones correspondientes. El caso generó preocupación debido a que el hantavirus puede provocar complicaciones graves y requiere una detección oportuna para reducir los riesgos en la salud de la población.

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Ante esta situación, el Sedes activó las alertas epidemiológicas y dispuso el seguimiento de los sectores donde se identificaron casos. Las acciones se concentran principalmente en los municipios y comunidades que presentan antecedentes recientes de la enfermedad, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, identificar posibles nuevos contagios y orientar a las familias sobre las medidas de prevención.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados o con ambientes contaminados por sus secreciones y excretas. La exposición puede producirse al ingresar a viviendas, depósitos, galpones, habitaciones cerradas o espacios que permanecieron desocupados durante un periodo prolongado y que no fueron ventilados antes de su limpieza.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomendaron a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas rurales y periurbanas, donde existe mayor posibilidad de contacto con roedores o con lugares que pueden convertirse en refugio para estos animales.

Entre las principales recomendaciones se encuentra ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar o realizar labores de limpieza. También se aconseja humedecer previamente los pisos y superficies para evitar que el polvo contaminado se disperse en el aire, además de utilizar guantes y barbijo durante el aseo de depósitos, patios, galpones y otros espacios con posible presencia de roedores.

La población debe evitar barrer en seco o sacudir objetos que hayan permanecido almacenados por mucho tiempo. Asimismo, se recomienda conservar los alimentos en recipientes cerrados, mantener la basura en contenedores adecuados y eliminar los lugares que puedan servir como refugio o fuente de alimento para los roedores.

El control de la enfermedad también depende de la identificación temprana de los síntomas. Fiebre, dolor muscular intenso, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dificultad para respirar pueden presentarse en personas que estuvieron expuestas a ambientes de riesgo. Ante la aparición de estos signos, se debe acudir de inmediato a un centro de salud y comunicar al personal médico si existió contacto con zonas donde podrían habitar roedores.

El Sedes mantiene la vigilancia en Yacuiba y en otros puntos del departamento donde se reportaron casos. Las brigadas y los equipos de salud deberán continuar con el seguimiento de los pacientes, la investigación de los posibles lugares de exposición y la identificación de personas que pudieron haber tenido contacto con los afectados.

El nuevo caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar las acciones preventivas en los hogares y comunidades. Aunque la enfermedad no se transmite de manera habitual entre personas, las autoridades deben evaluar cada situación para descartar riesgos adicionales y establecer las medidas que correspondan.

La recomendación central para la población es atender las indicaciones emitidas por los servicios de salud, evitar la manipulación directa de roedores y mantener condiciones adecuadas de higiene en viviendas, depósitos y espacios de trabajo. También se pidió informar a las autoridades sobre la presencia de roedores en zonas habitadas o sobre la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Con el registro confirmado en Yacuiba, Tarija alcanza 10 casos de hantavirus durante la gestión. El Sedes continuará con las acciones de vigilancia y prevención, mientras se espera que la población contribuya aplicando las medidas de protección y acudiendo oportunamente a los establecimientos de salud ante cualquier signo de alarma.