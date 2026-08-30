En dos meses de régimen cambiario flexible, el dólar fluctuó entre Bs 9,73 y Bs 12,15

El nuevo régimen comenzó a aplicarse el 29 de junio y ya para el 30 de junio y el 1 de julio, el valor fue de Bs 9,76. Desde el 2 de julio, cuando llegó a Bs 9,78, la cotización comenzó a registrar incrementos durante ese mes.

En los dos primeros meses del régimen cambiario flexible, la cotización oficial del dólar pasó de Bs 9,73, registrada el 29 de junio, a un máximo de Bs 12,15 el 31 de julio y cerrará agosto en Bs 11,92, según datos del Banco Central de Bolivia.

En este sentido, entre el inicio y el máximo hubo un incremento de Bs 2,42, mientras que al cierre del segundo mes el valor se mantuvo Bs 2,19 por encima del nivel inicial.

El nuevo régimen comenzó a aplicarse el 29 de junio y ya para el 30 de junio y el 1 de julio, el valor fue de Bs 9,76. Desde el 2 de julio, cuando llegó a Bs 9,78, la cotización comenzó a registrar incrementos durante ese mes.

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El 9 de julio, el dólar se situó en Bs 10,10 y el 22 de julio llegó a Bs 11. Nueve días después, el 31 de julio, alcanzó Bs 12,15, el valor más alto registrado durante el periodo analizado.

En agosto, la cotización comenzó a descender respecto al máximo registrado en julio. El 3 de agosto fue de Bs 12,13; el 4, de Bs 12,08; y el 5, de Bs 12,02. El 10 de agosto se situó en Bs 11,86.

La cotización continuó descendiendo durante la segunda mitad de agosto. El 19, 20 y 21 de agosto se mantuvo en Bs 11,52, mientras que el 24 de agosto bajó a Bs 11,50.

Hacia el final de agosto, el valor volvió a incrementarse. El 28 de agosto llegó a Bs 11,83 y para el 31 de agosto fue fijado en Bs 11,92.

El régimen cambiario flexible fue dispuesto por el Ministerio de Economía mediante la Resolución Ministerial 245, que encargó al BCB ejecutar la transición hacia el nuevo esquema. La medida estableció que el cambio tendría como base la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero.

La resolución señala como objetivo “establecer un régimen cambiario flexible, a efectos de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos”, poniendo fin al régimen de tipo de cambio fijo vigente desde noviembre de 2011.