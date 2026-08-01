Gran Poder: Paz destaca la fuerza del transporte, el sector más golpeado en los 53 días de bloqueos

El presidente Rodrigo Paz, junto a los ministros Óscar Mario Justiniano y Ernesto Justiniano, vive la Fiesta Mayor de Los Andes y promete que Bolivia saldrá adelante con fuerza y fe.

eju.tv / Fuente: El Deber

En la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder que se celebra en La Paz, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó la fuerza de los transportistas, uno de los sectores más sacrificados durante los 53 días de cerco a La Paz. El jefe de Estado, en compañía de los ministros Óscar Mario Justiniano y Ernesto Justiniano, además del gobernador, Luis Revilla, aseguró que con fuerza y fe, Bolivia saldrá adelante.

«Estoy con el ministro de Defensa (Ernesto Justiniano), con el ministro de Producción (Óscar Mario Justiniano), estoy con el gobernador de La Paz (Luis Revilla) y, sobre todo, estoy con el transporte», dijo Paz en un reel que publicó en sus redes donde se lo ve en el palco acompañado por sus principales colaboradores y el gobernador Revilla.

En la publicación muestra además el paso cansino y solemne de un bloque de «morenos turrilitos», de la danza de la Morenada, ritmo que no le es ajeno a Paz porque hasta el año 2024, el mandatario boliviano bailó en el Gran Poder con la Morenada Plana Mayor.

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«¡Vamos a sacar el país adelante, vamos a sacar la patria adelante con toda la fuerza, con toda la fe del Gran Poder!», aseguró el jefe de Estado.

Pero Paz no sólo vio desde el palco, también se aproximó a los bailarines, bailó con ellos y saludó a los pasantes de una de las morenadas que hacía su paso por el palco. Los pasantes agradecieron el gesto del jefe de Estado y compartieron fotos, abrazos, alegría y baile.

Los pasantes, son las personas, en general parejas de esposos que están a cargo de organizar todas las actividades en torno a la festividad del Gran Poder.

En el ámbito tradicional y religioso de las fiestas andinas del occidente del país, los que ahora se conocen como «pasantes» eran los llamados «alférez», que tenían las mismas responsabilidades de los actuales pasantes: organizar todas las actividades religiosas, los rituales andinos con la mesa o k’hoa para la Pachamama, hacerse cargo de contratar las bandas de músicos de bronce, los grupos autóctonos o de música criolla contemporánea, asegurar la suficiente comida y bebida para los fraternos y velar que todas las actividades se desarrollen en el marco de la fe, la alegría, la confraternidad y el respeto mutuo.

En la actualidad, las responsabilidades para los pasantes de las fraternidades siguen siendo las mismas y son las personas encargadas de que las tradiciones, ritos y costumbres prevalezcan en el tiempo y las nuevas generaciones las adopten como propias y sea para ellas el legado más preciado que mantenga viva esa simbiosis de fe, tradición y cultura.