Atentado guerrillero deja 14 heridos en Colombia a días de la investidura presidencial

En la madrugada, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detonaron un camión cargado de explosivos en Cúcuta, a unos 400 kilómetros de Bogotá, y causaron lesiones en 11 policías y tres civiles.

eju.tv / Fuente: AFP, vía Unitel

Una bomba de la guerrilla del ELN explotó el sábado junto a una estación policial y dejó 14 heridos en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, a seis días de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En la madrugada, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detonaron un camión cargado de explosivos en Cúcuta, a unos 400 kilómetros de Bogotá, y causaron lesiones en once policías y tres civiles, según el más reciente balance del Ejército.

Debido al estallido de unos 15 artefactos, dos de los uniformados heridos están «debatiéndose entre la vida y la muerte», declaró William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país.

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Periodistas de la AFP registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y miembros de la fuerza pública y pobladores que se acercaban al lugar. Más tarde las autoridades difundieron imágenes del interior del edificio en ruinas.

«Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (…) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad», dijo De la Espriella en X.

Este abogado millonario, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, promete intensificar la lucha contra rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína en el mundo.

«Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario. No representan ninguna causa social», dijo en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera elevó a más de 64.000 dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.

«Atroz»

De la Espriella asumirá el poder en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y blanco frecuente de atentados de las guerrillas.

Su investidura contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial tiene lugar tradicionalmente frente a la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrillas.

Los rebeldes de distintas facciones han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas y doblegarlas con mano de hierro.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

El atentado del sábado «es un hecho atroz, violento (…) y es lamentable lo que pasó», declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento.

La ONU rechazó el «ataque indiscriminado» que además de los heridos generó «miedo y angustia entre la población».

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Petro en Cuba

Petro, de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado. El presidente colombiano viajó a la capital cubana para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la «política de ahogamiento» de Estados Unidos contra la isla, así como contra los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe supuestamente dedicadas al tráfico de drogas.

«Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde», escribió Petro en X el viernes.

El nuevo gobierno significará un giro político en Colombia tras cuatro años en los que la izquierda en el poder intentó sin éxito negociar la paz con los grupos armados y promovió un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, contrario a las políticas de Trump.

El presidente electo buscaba inicialmente tomar posesión del cargo en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.