201 años de Bolivia: Sucre será el corazón de la fiesta patria durante 5 días, conozca el programa de festejos

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La capital boliviana será escenario de los actos oficiales del 3 al 7 de agosto, con desfiles, serenatas, sesiones de honor, ferias culturales y un encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores.

La Casa de la Libertad, en Sucre. / Foto: Archivo

eju.tv / Fuente: El Deber

Bolivia conmemorará sus 201 años de independencia en Sucre, ciudad que será escenario principal de los actos oficiales. Del 3 al 7 de agosto, la capital se convertirá en la sede de una agenda que reunirá actividades cívicas, culturales, académicas y protocolares, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de miles de ciudadanos. Desfiles, sesiones de honor, serenatas, ferias y presentaciones artísticas marcarán la celebración por la efeméride nacional.

eju.tv


Con esta agenda, el país celebrará los 201 años de su independencia, entre historia, cultura y el civismo en la ciudad donde nació la República.

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