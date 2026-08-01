201 años de Bolivia: Sucre será el corazón de la fiesta patria durante 5 días, conozca el programa de festejos

La capital boliviana será escenario de los actos oficiales del 3 al 7 de agosto, con desfiles, serenatas, sesiones de honor, ferias culturales y un encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores.

eju.tv / Fuente: El Deber

Bolivia conmemorará sus 201 años de independencia en Sucre, ciudad que será escenario principal de los actos oficiales. Del 3 al 7 de agosto, la capital se convertirá en la sede de una agenda que reunirá actividades cívicas, culturales, académicas y protocolares, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de miles de ciudadanos. Desfiles, sesiones de honor, serenatas, ferias y presentaciones artísticas marcarán la celebración por la efeméride nacional.

La programación comenzará el lunes, 3 de agosto, con la inauguración de la IX Bienal Internacional Folclórica en la Casa de la Libertad, seguida por la retreta de las Fuerzas Armadas y una gala artística en el Teatro Gran Mariscal.

El martes, 4 de agosto, estará marcado por el desfile escolar en la plaza principal, la presentación de nuevos hallazgos de huellas de dinosaurios en la Casa de la Cultura, una sesión de honor de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, el tradicional desfile de teas y una serenata en el Colegio Junín.

Para el miércoles, 5 de agosto, la agenda incluye sesiones de honor del Concejo Municipal, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, además del desfile cívico-militar en la plaza principal. Durante la tarde se desarrollará un encuentro de gobernadores y, por la noche, la entrega de estatuillas, un concierto de música de viento en el Teatro Gran Mariscal y la tradicional Serenata a Bolivia en el campo ferial de Lajastambo. El presidente Rodrigo Paz se reunirá con los gobernadores de los nueve departamentos en la ciudad de Sucre. El encuentro tendrá un carácter político y técnico, y se abordarán temas como la reforma del Estado, la propuesta fiscal del “50/50” y el fortalecimiento del proceso de descentralización.

El jueves, 6 de agosto, conmemoración de la Independencia de Bolivia, las actividades comenzarán a las cinco de la mañana, con la salva de fusilería. Más tarde, se realizará la entrega de ofrendas florales, el izamiento de banderas, el tedeum en la Catedral y una sesión de honor de la Asamblea Legislativa. También se llevará a cabo la feria gastronómica «Sabores de mi tierra» y, por la noche, la actividad denominada «Revive el legado de los presidentes» en el Cementerio General.

Por último, la semana de actividades cerrará el viernes, 7 de agosto, con el recorrido turístico «Experiencia Sucre» en el Distrito 8, cerrando así la programación oficial.

Con esta agenda, el país celebrará los 201 años de su independencia, entre historia, cultura y el civismo en la ciudad donde nació la República.

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