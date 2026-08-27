Hombre con las manos y los pies maniatados es hallado sin vida en una casa en el Plan Tres Mil

Santa Cruz. Los policías ingresaron a la vivienda y realizaron el levantamiento legal del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de la Pampa de La Isla para la autopsia de ley

Fuente: Unitel

Joel Orellana

Según el informe preliminar, el sujeto estaba maniatado de pies y manos dentro de un inmueble.

Personal de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta una vivienda en la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra, ante el llamado de vecinos que reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

[Foto: Joel Orellana-UNITEL] / Personal Policial trasladó el cuerpo a la morgue

Los policías ingresaron a la vivienda y realizaron el levantamiento legal del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de la Pampa de La Isla para la autopsia de ley.

En las próximas horas se realizará el examen médico forense para conocer las causas de la muerte.

La Policía ya investiga este hecho y busca a familiares o otras personas que hayan estado con el hombre en las últimas horas con la víctima.