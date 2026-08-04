Independiente frenó a Aurora en un duelo con golazo y expulsados

Willie Barbosa abrió el marcador con un espectacular remate desde mitad de cancha, Miyhel Ortiz empató para el Equipo del Pueblo y ambos terminaron con diez jugadores.

Fuente: Diez.bo

Independiente Petrolero y Aurora repartieron puntos al igualar 1-1 este miércoles en el estadio Patria de Sucre, por la jornada 13 del torneo Todos contra Todos de la División Profesional. El empate dejó un sabor amargo para el Equipo del Pueblo, que desaprovechó la oportunidad de acercarse aún más a The Strongest en la lucha por los primeros lugares.

Con este resultado, Aurora se mantiene en el tercer puesto con 22 unidades, mientras que Independiente Petrolero ocupa la octava casilla con 16 puntos.

El conjunto chuquisaqueño abrió el marcador a los 16 minutos gracias a una brillante definición de Willie Barbosa. El atacante recuperó el balón cerca de la mitad de la cancha, levantó la cabeza y, al advertir que Germán Arauz estaba adelantado, sacó un remate de larga distancia que terminó en el fondo de la red para el 1-0.

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El encuentro también estuvo marcado por las expulsiones. Gilbert Álvarez, de Independiente, vio la tarjeta roja a los 55 minutos, mientras que Diego Barro, de Aurora, fue expulsado a los 77′, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

Cuando parecía que el triunfo quedaba en manos del cuadro local, Miyhel Ortiz apareció para rescatar un punto para Aurora. A los 79 minutos, tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, el mediocampista empujó el balón a la red y decretó el 1-1 definitivo.