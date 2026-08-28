Juez de EE.UU. desestima prueba contra acusado del 11S

El juez afirmó que la Fiscalía no demostró que las confesiones de Jalid Sheij Mohamed al FBI «fueron realizadas de manera voluntaria».

En la imagen aparece el acusado Khalid Sheikh Mohammed. Imagen: Pentagon/ZUMA/picture alliance

Fuente: DW

Un juez militar de Estados Unidos dictaminó este viernes (28.08.2026) que las confesiones del presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Jalid Sheij Mohamed, a agentes del FBI son inadmisibles y no pueden ser utilizadas en su contra en el juicio, informó The New York Times.

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El fallo ocurre justo antes del 25° aniversario de los atentados del 11-S, que dejaron cerca de 3.000 muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Esta semana, la fecha del juicio contra Mohamed y otros tres acusados fue fijada para el 5 de junio de 2028 en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

Mohamed está detenido en Guantánamo desde 2006. Antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán era considerado como uno de los principales lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

Los fiscales ya habían excluido las declaraciones que hizo tras su captura, cuando estuvo bajo custodia de la CIA en prisiones en el extranjero y fue sometido a tratos brutales, informó el Times.

Pero el juez del caso, el teniente coronel Michael Schrama, ha concluido que los interrogatorios posteriores de Mohamed en 2007 en Guantánamo también son inadmisibles.

«La fiscalía no ha logrado demostrar, con base en la preponderancia de las pruebas, que las declaraciones de Mohamed al FBI fueron realizadas de manera voluntaria», escribió Schrama en su fallo, que no fue publicado de inmediato.

Los fiscales pueden apelar

El Times indicó que el contenido no clasificado de la decisión fue confirmado por varios abogados que habían tenido acceso a ella.

Un portavoz del tribunal no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de la AFP.

Schrama mencionó una «continuación ininterrumpida del condicionamiento psicológico y la severa coerción por parte de la CIA».

También concluyó que los agentes del FBI omitieron deliberadamente informarle a Mohamed que tenía derecho a guardar silencio y a consultar con un abogado. Los fiscales pueden apelar esta decisión.

Su juicio ha sido aplazado en repetidas ocasiones y el año pasado se retiró un acuerdo de culpabilidad que habría descartado una condena a la pena de muerte tras las protestas de familiares de algunas víctimas del 11S.

Gran parte de las disputas legales en los casos de los acusados por el 11S se ha centrado en si podían ser juzgados de manera justa después de haber sido sometidos a torturas por parte de la CIA.

mg (afp, Fox News)