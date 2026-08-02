La administración de Arce dejó más de 300 obras sin presupuesto, una parte son escuelas; la UPRE urge la ley para concluir los proyectos

El director ejecutivo de la UPRE, Enrique Bruno, explicó que «son 605 obras aproximadamente que la UPRE tiene ahora en la cartera de trabajo, de las cuales el 50% ni siquiera han sido registradas en el presupuesto».

Por: eju.tv /

La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) tiene en cartera más de 600 obras inconclusas, de las cuales más de la mitad no tiene presupuesto asignado, muchas de ellas son escuelas. La Cámara de Diputados aprobó en la semana una ley para garantizar los recursos económicos.

El director ejecutivo de la UPRE, Enrique Bruno, expuso en la sesión la situación actual en la que se encuentra la entidad y la necesidad de la modificación de la norma.

Explicó la urgencia de dar continuidad a las obras y aseguró que el proyecto de ley «no tiene ni un cambio a la constitución de la UPRE» y lo que se pide «es poder llevar adelante el trabajo para que las obras se puedan terminar».

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«Todos los días estamos recibiendo a diferentes sectores de nuestra sociedad, a los mismos beneficiarios, pidiendo que a su obra se le dé continuidad», afirmó Bruno en su intervención ante los legisladores.

«Les quiero comentar que muchas de la obras inconclusas son colegios que han sido tumbados y los dejaron sin atención; y para empezar las clases este año, los padres han tenido que buscar donde puedan sus hijos pasar clases, y esta catástrofe se ha dado por la irresponsabilidad de la anterior administración y una nefasta planificación de gobierno», agregó Bruno.

Convenio

Con el monto solicitado a través de esta ley, lo que se busca es honrar los convenios firmados con cientos de gobiernos municipales y entregar las obras.

«El gobierno anterior, antes de irse, firmó muchos convenios, dio curso a muchas obras y no aseguró los presupuestos. Son 605 obras aproximadamente que la UPRE tiene ahora en la cartera de trabajo, de las cuales el 50% ni siquiera han sido registradas en el presupuesto; por eso vemos tantas obras paralizadas», señaló Bruno.

Ley

La propuesta normativa modifica la Ley Nº 492, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, con la finalidad de actualizar y fortalecer el marco jurídico aplicable a los documentos suscritos y vinculados con la implementación de programas y proyectos de inversión pública.

Por otro lado, el documento autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que utilice los recursos provenientes del aporte de capital asignado por el Tesoro General de la Nación al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), con el fin de financiar proyectos de infraestructura.

El objetivo es canalizar los recursos en el marco del programa «Bolivia Cambia». El director de la UPRE explicó que esa entidad estatal necesita un incremento de 710 millones de bolivianos para reactivar todas las obras que actualmente se encuentran en ejecución.

«Es importante ese monto, porque yo voy a seguir haciendo las gestiones en todas las instancias para conseguir esos recursos, pero con la ayuda de ustedes. Obviamente, es un trabajo en equipo. Es para beneficiar a todos los municipios, todas las gestiones y obras sociales del país», señaló.

La norma pasó al Senado para su análisis y posible aprobación y sanción.