Los acribillados en Cobija son dos bolivianos que estaban a bordo de una motocicleta

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida informó que las víctimas que de un ataque armado en Cobija, la capital de Beni, «son de nacionalidad boliviana».

El hecho de sangre se registró cerca de las 22.00 del lunes. Las víctimas aparentemente se encontraban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacadas con un arma de fuego.

«Habrían sido asesinados con un arma e fuego presumiblemente tipo calibre 9 milímetros, nos estamos dirigiendo a la morgue para hacer la autopsia», señaló el fiscal del caso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los peritos realizan la autopsia médico-legal para determinar la cantidad de proyectiles que ingresaron en cada cuerpo y establecer las causas exactas de la muerte.

«Se ha encontrado son las vainas, los casquillos, son más de tres, presumiblemente han sido varios los impactos que ha recibido las víctimas, pero esto se va a confirmar en la autopsia», señaló.